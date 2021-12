Saúl "Canelo" Álvarez quiere ser presidente en 2024; Mhoni Vidente revela si lo logrará

Mhoni Vidente predijo el futuro que le depara a Saúl "El Canelo" Álvarez, luego que el pugilista visitara Monterrey para entregar 5 mil 500 juguetes al DIF de Nuevo León. Ante esto la famosa pitonisa se cuestionó acerca de las razones que llevaron al boxeador hasta este punto del territorio nacional, y aseguró que hay un trasfondo político, pues "El Canelo" estaría pensando en implicarse a fondo en la política.

"Se me hizo muy raro que fuera a Monterrey a dejar 5 mil 500 juguetes para la gente del DIF, y no fuera a Jalisco, que él es de Jalisco, de Los Altos. Perro que señal me da que se va a Nuevo León y que es el año de los jóvenes, entonces estamos preparando un presidente nuevo, 'El Canelo' también quiere entrar a la política en el futuro, ya tiene 30 años", destacó Mhoni.

Además aseguró que "El Canelo" va a ser papá, y que en poco tiempo va a dar la noticia "que está embarazada la esposa y que va a ser niño. Pero que también quiere entrar después del box a la carrera política. A lo mejor Canelo llegue a ser presidente de la República Mexicana. Es una realidad, no estoy jugando, que 'El canelo' llegue a ser Presidente de la República," destacó la famosa pitonisa.

En 6 o 10 años "El Canelo" podría llegar a la Presidencia

Mhoni Vidente aseguró que es probable que en seis años más Saúl Álvarez "El Canelo" pueda llegar a la Presidencia, "o en 10 años más. Pero, por qué va a Monterrey, porque está preparando un Samuel García, un Colosio, gente muy joven, para que sean candidatos en el 2024 para la Presidencia de la República. Por eso no hay casualidades en la vida, menos en política," refirió.

"Están preparando al Canelo para ser Presidente de la República, o llegar a un nivel muy fuerte en cuestiones de poder político, o si no, le quiere ayudar a (Luis Donaldo) Colosio a lanzarlo a la Presidencia en el 2024," destacó Mhoni Vidente. "Es la tendencia del futuro, los jóvenes vana. comenzar a gobernar el mundo entero en todas las formas. La gente mayor, qué bueno que ayuden con su experiencia y su sabiduría, pero los jóvenes están hechos para los jóvenes totalmente," concluyó la astróloga.

