Salma Hayek presume LUJOSO bolso más caro que el de Inés Gómez Mont; cuesta más que un DIAMANTE

Salma Hayek es una de las actrices mexicanas más reconocidas a nivel mundial. Pero más allá de su talento y su belleza, algo que la representa es un gran gusto por la moda y los excelentes outfits que presenta en cada uno de los eventos a los que asiste. En esta ocasión vamos a presentar el que podría ser uno de los accesorios más caros que tenga en su armario y no, no se trata de collares o algo por estilo, sino de una bolsa.

El bolso del que vamos a hablar tiene un valor mucho más elevado que una piedra preciosa, pero algo que se tiene que destacar de este artículo es que es ecológico y sustentable, ya que fue hecho con basura marítima. La marca que realizó este accesorio fue realizada por Gucci, quienes buscan satisfacer los intereses de las nuevas generaciones.

Como parte de la lucha contra el calentamiento global y un mejor medio ambiente, la prestigiosa marca decidió lanzar una nueva colección de bolsos, accesorios y prendas “ecológicos”. Mismos que tiene precios bastante elevados, tal es el caso de la bolsa que tiene la actriz de Hollywood.

Cuánto cuesta la bolsa de Salma

Hayek compartió una foto en sus redes sociales donde deja ver el nuevo bolso de Gucci, mismo que a simple vista parece uno cualquiera de la marca, pero en realidad se trata de la nueva colección antes mencionada.

El bolso de lujo hecho con restos de redes de pescadores, botellas y otros residuos encontrados en el mar, tiene un alto valor en el mercado, ya que cuesta 32 mil dólares, es decir, 664 mil 619 pesos mexicanos; por lo que se debe tener en cuenta una gran suma de dinero para adquirir este artículo de la prestigiosa marca italiana.

El punto por el que tiene un alto precio tiene que ver con que no resulta barato el poder realizar las prendas, pero eso no quiere decir que no valga la pena hacerse con uno para seguir apoyando la lucha contra el calentamiento global.

