Jaime Lorente revela si la risa de "Denver" es la misma que la suya

Sin duda alguna, uno de los personajes favoritos de la serie española “La Casa de Papel” fue “Denver” interpretado por Jaime Lorente, pues además de mostrarse vulnerable ante los encantos de una mujer y enamorarse dentro del peligroso atraco, su risa cautivó a millones de personas a lo largo y ancho del mundo.

Y es que, si algo tenía especial “Denver” era su risa, la cual no solo captó la atención de propios y extraños, sino hasta provocó las carcajadas de quienes la escuchan.

¿Así se ríe Jaime Lorente?

Una de las grandes dudas es que si la risa de “Denver” es la misma que la de Jaime Lorente, actor que le da vida a este personaje de “La Casa de papel”, esta pregunta se la hizo una fanática del actor en sus redes sociales, la cual se la respondió durante una entrevista.

En dicha entrevista, Jaime aseguró que la risa de su famoso personaje no es la misma que la que él suelta cuando algo le causa gracia, incluso reveló que como actor procura darle una risa especial a cada uno de sus personajes, y que la de “Denver” incluso le cuesta un poco de trabajo hacerla.

Mira sus declaraciones a partir del minuto 13:22

En otras entrevistas, Jaime Lorente reveló que “La Casa de papel” ha sido todo un fenómeno y que la risa de “Denver” es algo característico por lo que le ha sorprendido escucharla más veces en los millones de seguidores de la serie que en el propio personaje.

El final de Denver

Si aún no has visto la segunda parte de la quinta temporada de “La Casa de papel”, es mejor que no sigas leyendo pues podrías ser víctima de algunos spoilers.

Una vez aclarado el tema podremos seguir hablando del final de “Denver” y de sus demás amigos, quienes se libraron de la cárcel pero no de la “muerte” pues aunque todos los que son fieles seguidores de los planes de “El Profesor”, gozaron con el final triunfal que tuvieron cada uno de los atracadores, en realidad es que nunca más los volveremos a ver o por lo menos sumergidos en los nombres de Ciudades que eligieron en la primera temporada.

Pues los delincuentes que portaban un mono rojo y careta de Dalí están “muertos” y sus nuevas identidades permitirán seguir una vida “normal” disfrutando de sus millones y su oro, aunque millones de fanáticos piden una sexta temporada, esta hasta el momento no ha sido confirmada.

