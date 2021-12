Issa Vega enciende Instagram con increíble cosplay de Spider-Man | FOTOS

Tras casi una semana desde el estreno de la nueva película de Marvel, Spider-Man: No Way Home, los fanáticos aún siguen muy emocionados por el futuro de la saga del Universo Cinematográfico de Marvel.

Este momento de fiebre mundial fue aprovechada por la modelo e influencer Issa Vegas, quien no quiso quedarse atrás y decidió ser parte del Spider-verse "convirtiéndose" en una sensual Spider-Woman. Issa realizó esta sesión de fotos para concientizar a los fans a evitar revelar spoilers.

Fue por medio de su cuenta de Instagram donde Issa Vegas compartió una divertida y atractiva sesión en la que utilizó el traje de Spider-Man ser parte de este boom mundial.

Issa Vegas en su verisión de Spider-Woman. Foto: Instagram

No spoilers please: Issa Vegas

Además de mostrar su belleza, sensualidad y torneado cuerpo, Issa ha dejado en claro que no quiere más spoilers. “New version to Spider-Man with more-No spoilers pleaseeee”, se puede leer en su mensaje en redes sociales.

Sin embargo, los que están muy contentos con el resultado son sus seguidores, pues no han dejado de elogiar a la influencer, que les dio uno de los mejores atuendos de la también modelo de todo el año.

Issa Vegas en su verisión de Spider-Woman. Foto: Instagram

En las imágenes se le puede ver a Issa Vegas durante la vista a un parque y disfrazada de Spiderman. También en su publicación aseguró que su nueva versión del Hombre Araña tiene "mejoras", pues señaló que tiene más atributos que el mismo Tom Holland.

La modelo argentina utilizó el diseño del Spider-Man de Tobby Maguire, la saga que estrenó su primera película en 2002. La publicación tuvo tan buena aceptación, que ya superó en solamente unas horas los 209 mil me gusta y recibió miles de comentarios.

