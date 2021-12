¡Justo en la nostalgia! HBO Max estrena TRÁILER de Harry Potter 20 Aniversario: Regreso a Hogwarts; ¿cuándo se estrena?

HBO Max estrenó este lunes el primer tráiler oficial de Harry Potter 20 Aniversario: Regreso a Hogwarts, la tan esperada reunión para celebrar 20 años desde el debut de la saga en 2001, que contará con la presencia de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.

"Pareciera que no ha pasado el tiempo y que ha pasado mucho tiempo", expresa Emma Watson en el adelanto. "Es el momento perfecto para estar con todos y recordar", afirma Rupert Grint. "Lo que más me asustaba era que ya había acabado lo más importante de nuestra vida y al verlos a todos... veo que no ha acabado", dice Daniel Radcliffe.