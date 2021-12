Heterocromía del iris: la rarísima anomalía en los ojos de Laura Carmine

Laura Yliana Carmine Miranda saltó a la fama por éxitos como "Ni contigo ni sin ti" y "A que no me dejas". Luego de alejarse de las telenovelas regresó con "La desalmada" y cautivó a sus fans con sus villanías, pero también con su belleza.

Y es que Laura Carmine tiene una condición muy particular que atrae las miradas pues sus ojos tienen distinto color. Se llama heterocromía del iris.

La puertorriqueña radicada en México de 38 años tiene un ojo color gris y otro ojo color marrón y gris. La anomalía es poco común y no representa ningún riesgo para la visión.

"Hay parcial, que parcial es mi caso, es dos colores en uno; o total, que es uno y uno", contó la actriz en el show de televisión "Miembros al Aire".

Nacida un 2 de abril de 1983 en San Juan, Puerto Rico, Laura cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram y ha participado también en producciones como "Amor bravío".

Foto: Instagram, Laura Carmine

"Me han preguntado si se me cayó un lente, si veo bien, que de qué color veo… Te lo juro que me han preguntado que de qué color veo y yo 'los mismos que tú'", agregó.

"Por cuestiones a cuadro este se ve más bonito (su ojo color gris y marrón) siento yo porque como este tiene dos colores hace que el ojo se vea como que brinca un poco, como que se ve distinto al otro", concluyó.

A diferencia de Laura, la modelo Sarah McDaniel ha cautivado al mundo fashionista con su heterocromía del iris completa, que hace destacar un ojo color turquesa y otro marrón.

Sarah McDaniel tiene la condición completa. (Foto: Instagram)

¿Qué es la heterocromía del iris?

La anomalía se puede presentar como completa o parcial, es una alteración del iris que es la que le da color al ojo. Ésta es una membrana que se encuentra situada entre la córnea y el cristalino. Separa la cámara anterior de la posterior y su principal función es la de regular la cantidad de luz que llega a la retina.

La coloración del iris la define la herencia genética. Después de los 10 meses de edad se fija el color permanente y dependerá de la cantidad y coloración de los melanocitos. "Si los melanocitos se concentran en la superficie posterior del iris, el ojo será de color azul, mientras que si se distribuye por todo el espesor del iris, el ojo será de color marrón", explican expertos de la clínica oftalmológica Rahaal.

"La heterocromía iridium o completa, es la que define la situación en la que una persona presenta cada ojo de un color, y la heterocromía iridis o parcial donde la persona presenta dos tonalidades muy distintas dentro del mismo ojo. Este último caso es mucho más frecuente en los humanos", concluyen.

