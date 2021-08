Laura Carmine revela que explosión de gas en la CDMX ocurrió en el departamento donde vivía

La actriz Laura Carmine reveló que el departamento donde ocurrió la reciente explosión en la Ciudad de México, es en el que vivió en 2016 y abandonó tras un incendio.

“Uno de mis amigos, y me dice ‘¡wow Laura!, ¡qué bueno que saliste de ese departamento!, ¿si viste que fue tu edificio y tu departamento?’, y yo ‘¿de qué me hablas?, no, fue el departamento de enfrente’, me dice ‘Laura, estoy viendo las noticias es el 1909, es tu departamento, es tu edificio’, y yo me quedé ayer congelada, estaba en un estado de shock, no lo podía creer”, dijo la actriz en una entrevista para el programa Sale el Sol.