Laura Carmine asegura no quería ser otra villana en “La Desalmada”

La actriz Laura Carmine da vida a “Angela” en la telenovela “La Desalmada”, una buena mujer que cree en el amor ciegamente y en la justicia, características que la conquistaron para aceptar el papel, porque quería experimentar otra gama de la actuación.

“Cuando me propusieron hacer a ‘Isabela’, el papel que hace Kimberly dos Ramos, me emocionó, pero dije no quiero hacer otra villana, ya llevo muchas. Entonces me dijeron que también estaba este personaje, pero al no ser protagónico, no sabían si me interesaba y en cuanto lo leí me encantó. No me molesta que sea protagónico o antagónico, siento que es un personaje muy parecido a mí y necesitaba hacer algo totalmente distinto a lo que estoy acostumbrada”, señaló la actriz.