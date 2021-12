¿Le gustan rubias a Alejandro Speitzer? Ellas dos son las GUAPAS exnovias del actor

Uno de los actores más guapos y cotizados, sin duda alguna es Alejandro Speitzer a quien vimos desde pequeño actuar en las telenovelas infantiles de televisa, y ahora al paso de los años, se ha convertido en todo un sex symbol.

Y es que el guapo actor ha dejado sin aliento a sus fanáticas con ese abdomen marcado el cual nos recuerda que ya no es aquel tierno “Rayito de luz” que vimos en la década de los 90.

Alejandro Speitzer (por que no le gustan los diminutivos y por lo tanto no le encanta que le digan Alex) no solo deja sin aliento a sus millones de seguidores en redes sociales, también logró cautivar a hermosas mujeres que han sido parte importante de su vida.

Sí, hablamos de dos de sus ex novias quienes han marcado la vida personal del joven actor y empresario quien actualmente tiene un restaurante en Madrid llamado “Sal Mestiza”.

Regresando al tema de las bellas mujeres de las que se ha enamorado, de las cuales aquí hablaremos, ambas tienen algo en común además de claro está Alejandro Speitzer, y es que ambas bellas mujeres son rubias, por lo que queda claro que el cabello con destellos de oro le fascina al actor mexicano.

¿Quiénes son las mujeres que robaron el corazón de Alejandro Speitzer?

Su primer novia formal fue la también actriz Minnie West a quien conoció cuando ambos participaron en la obra de teatro “Vaselina” en el año 2014, desde entonces comenzó su relación, primero como grandes amigos y luego al paso del tiempo Alejandro se dio cuenta que estaba muy enamorado de Minnie, por lo que pidió a la guapa actriz que fuera su novia.

El noviazgo iba tan en serio que a lo largo de 6 años de relación que duró su romance, ambos actores se asociaron y pusieron una casa productora con la que estrenaron su película “Me gusta, pero me asusta”.

Alejando y Minnie también trabajaron juntos en la serie de Netflix “El Club” en el año 2019, y justamente en este año comenzarán los problemas en la relación, la cual desafortunadamente terminó, los actores jamás han revelado las razones por las que se separaron, sin embargo, algunos creen que se debió a la existencia de una tercera persona, en este caso, Ester Expósito a quien Danna Paola presentó a su gran amigo durante un viaje a España de Alejandro.

Ester Expósito

Tal y como lo mencionamos anteriormente, la cantante Danna Paola quien es la mejor amiga de Alejandro Speitzer presentó al actor con Ester Expósito cuando ambas trabajan en “Élite”.

Los rumores sobre un noviazgo se intensificó cuando Ester viajó a México y tanto ella como Alejandro Speitzer publicaron imágenes de los mismos lugares paradisíacos que visitaron.

A lo anterior se le sumó que tanto Speitzer como Expósito trabajaron en la misma serie bajo la producción de Manolo Caro; poco tiempo pasó para que ambos actores confirmaran su noviazgo con varias publicaciones en donde se veían muy enamorados.

Al paso del tiempo, el romance entre el mexicano y la española se fue intensificando, a tal grado que algunos medios aseguraron que vivieron juntos en La madre Patria.

Sin embargo, el intenso romance y lo que parecía ser para toda la vida, de la noche a la mañana terminó, desatando gran polémica pues algunos medios mexicanos aseguraron que Ester se hartó del mexicano y lo corrió de su departamento por no tener trabajo y no ayudarla económicamente, pero, días después la española desmintió esta versión.

Por lo tanto al igual que con Minnie, Alejandro Speitzer jamás ha aclarado las razones por las que terminó su romance con la sensual Ester Expósito.

