Bobby Larios fue humillado por Juan Osorio y Niurka hasta ser vetado: "Me quitaron todo"

Fue en 2003 cuando Bobby Larios inició una relación con Niurka, a quien conoció en las grabaciones de la telenovela "Velo de Novia", la cual fue producida por la expareja de la cubana, Juan Osorio. Una vez que se hizo público el escándalo se apoderó de ambos actores ya que en aquel entonces la cubana mantenía una relación con el famoso productor. A partir de entonces comenzaron un accidentado romance que llevó a la prensa a ponerles un peculiar mote, ya que fueron apodados como "la pareja escándalo", debido a las polémicas en las que se vieron implicados.

En mayo de 2006, Niurka y Bobby finalmente se separaron y tuvieron que pasar muchos años antes de que el actor de 51 años volviera a emitir declaraciones acerca de esa etapa de su vida, sin embargo, el silencio se rompió esta semana, luego que Bobby Larios declarara durante una entrevista que en aquella época, luego del término de su relación con Niurka, ella y Juan Osorio se encargaron de humillarlo hasta que finalmente fue vetado de Televisa, la empresa en la que se encontraba creciendo profesionalmente.

El romance que Larios inició con Niurka fue polémico desde el primer momento, y tras la ruptura con Niurka su ascendente carrera en televisión se esfumó; ahora, 15 años después, el actor decidió hablar sobre aquella época y acusó al productor de Televisa, Juan Osorio, de ser el responsable de frenar su carrera, además de haberlo humillado, de acuerdo con palabras de Bobby Larios, quien concedió una entrevista para un programa de espectáculos.

Osorio y Niurka “me dieron hasta con la cubeta", asegura Bobby Larios

Bobby Larios fue entrevistado por Gustavo Adolfo Infante, en el segmento "El minuto que cambió mi destino" en el cual el actor recordó cómo fue vetado de la empresa para la que trabajó muchos años y en donde se encontraba formando su trayectoria artística, Televisa. El actor explicó además que le quitaron todo lo que tenía en ese momento.

“Me dieron hasta con la cubeta. Me corrieron de una empresa donde yo trabajaba, donde yo iba creciendo, me quitaron todo de mi vida”, reveló Bobby Larios al borde de las lágrimas; “Todo, me vetaron por él. Claro que me vetaron por Juan Osorio”, respondió l expareja de Niurka.

Larios reveló además que fue Juan Osorio el responsable de destapar ante el público el "rumor" de que era el amante de Niurka: “De repente había una problemática entre Niurka Marcos y Juan Osorio… la otra parte es que había muchas cámaras y salió -él- y empezó a decir todo lo que estaba pasando y así fue como dijo ‘Niurka tiene un amante y es Bobby Larios el amante’", señaló.

Ante esto, aseguró que Niurka lo apoyó en ese momento; "Voltea y se me queda viendo Niurka y me dice ‘¿aguantas?’ y le dije ‘sí’ y me dijo ‘dame tu mano’ y finalizó diciendo ‘vamos de frente, porque lo que acaba de hacer él y lo que ha hecho siempre no se vale’”, destacó Bobby Larios.

El actor recordó también una ocasión cuando Juan Osorio le cortó el cabello mientras él estaba sentado, sin razón alguna. “Juan Osorio me cortó el cabello una vez, yo estaba sentado. No sabía si responder, si irme a los golpes o qué. Fue una gandallez, al ver a toda la gente, me sentí tan humillado por él”, concluyó Larios.

