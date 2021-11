Niurka defiende a Pablo Montero por cantarle a Nicolás Maduro

La expareja del productor Juan Osorio, Niurka Marcos dio a conocer su punto de vista sobre la polémica más reciente en la que se vio envuelto Pablo Montero, quien decidió cantar para el presidente venezolano Nicolás Maduro en su fiesta de cumpleaños.

Un día después de su cumpleaños, la cubana tuvo un encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde además de compartir lo orgullosa que se siente por su edad, también expuso lo que piensa de Montero.

“Se me olvidó que iba a cumplir 54, ya andaba presumiendo que iba a cumplir 55, o sea, me vale mad$% a mí, ¿por qué no soy una niña normal?, uno tiene que tenerse amor propio y respeto, y tiene que reconocer, año con año las experiencias de la vida”, dijo sobre su edad.