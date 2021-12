Elenco de 'El Señor de los Anillos' celebra su 20 aniversario con este RAP | VIDEO

Han pasado 20 años desde que el mundo cinematográfico obtuvo la prestigiosa trilogía dirigida por Peter Jackson, la cual no solo se consagraría en el género de fantasía, sino que transformaría el panorama del entretenimiento al presentar propuestas nunca antes vistas.

El periodo en el que se llevaron a cabo las producciones de las tres cintas (2001-2003) representaron una transformación en la manera que el público percibiría el contenido de este género.

Pese a que en los años anteriores y posteriores de esta etapa han surgido incontables nuevas ideas respecto a como plasmar una novela literaria a la pantalla grande, ningún otro director ha logrado la proeza de Jackson al capturar la esencia de las obras escritas por J. R. R. Tolkien de manera tan satisfactoria, y al mismo tiempo convertir un filme de tres horas en una odisea visual y sonora sin que la audiencia se dé por vencida y quiera abandonar la sala de cine.

Además de la imponente presencia en la taquilla, considerando que cada una de las películas recaudó alrededor de mil millones de dólares, estas adaptaciones también lograron arrasar en las críticas y los galardones. La tercera entrega, "El Retorno del Rey", fue acreedora de 11 Premios Oscar, posicionándose junto con hitos de la cinematografía como "Titanic" y "Ben-Hur", las únicas que igualmente han obtenido la misma cantidad de estatuillas.

Por estas razones y muchas otras más, "The Late Show with Stephen Colbert" decidió rendirle tributo a esta saga con una particular canción de rap gracias al 20 aniversario de la franquicia.

"Hace veinte años, esta película dio inicio a mi saga favorita de todos los tiempos. Si me preguntas, no hay mejor saga. 'El señor de los anillos' es, sin duda, la mejor trilogía en la historia del cine. Sé que puedo haber dicho eso muchas veces antes, pero nunca, ni una sola vez, la he rapeado. Hasta ahora", inició el presentador antes de entonar la canción.

A su vez, el elenco se reunió para efectuar este cómico argumento de porqué "El Señor de los Anillos" es la mejor trilogía en la historia del cine. Elijah Wood (Frodo), Sean Astin (Samsagaz Gamyi), Billy Boyd (Pippin), Dominic Monaghan (Merry), Orlando Bloom (Legolas), Hugo Weaving (Elrond) y Andy Serkis (Gollum) son parte del acto, además de otros artistas invitados como Killer Mike y Methodman en la canción titulada 'Lord of the Rings is the No. 1 trilly'.

