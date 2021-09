Fan de The Lord of The Rings vive como hobbit en su propia ‘Comarca’ y es elogiado por ‘Frodo’

Nicolas Gentile es un pastelero italiano que se identifica como un hobbit por su baja estatura y complexión robusta que ha adaptado su estilo de vida como la del personaje de J. R. R. Tolkien.

El gran fan de The Lord of The Rings creó su propia versión de ‘La Comarca’ al seguir los pasos de los hobbits al fumar su pipa y sentarse junto al fuego vestido con una camisa sencilla y sobre ella un chaleco de colores brillantes y pantalones cortos, hecho que le ha valido ser elogiado por el propio ‘Frodo’, el actor estadounidense Elijah Wood.

Nicolas Gentile vive su sueño al ser un hobbit. Foto: Especial

En un video de instagram de Elijah Wood, el actor reconoció la pasión del pastelero italiano por llevar a la vida real la historia de Tolkien basado en los personajes clave de la saga de The Lord of The Rings.

"Espero que esto te encuentre feliz, saludable y bien. Fui a tu página de Instagram y es increíble lo que estás haciendo. Me encantan los disfraces, las fotos individuales que has hecho… Es tan hermoso. ¡Bien hecho! No puedo esperar a ver tu progreso y te seguiré en Instagram”.

Nicolas recibió elogios por parte de Elijah Wood. Foto: Especial

Por su parte, el actor escocés Billy Boyd que interpretó al hobbit ‘Pippin’ en las películas, pidió ayudar a Nicolas a construir su propia Comarca.

Nicolas planea transformar poco más de dos hectáreas de campo que compró en un pueblo hobbit, cerca de la ciudad de Chieti en Abruzzo, de acuerdo con The Guardian, además de que prometió hacer una peregrinación de más de 300 kilómetros para lanzar un 'anillo único' en un cráter volcánico, recreando la trama de la saga épica de Tolkien.

El pastelero italiano recibió el reconocimiento de varios actores de TLOTR. Foto: Especial

El actor Sean Astin, quien interpretó al hobbit Samwise envió un mensaje a Nicolas al reconocer su viaje: "Sé que caminó 300 km para lanzar el anillo al Vesubio ... ¡Al Vesubio!”.

“¡Esto es algo asombroso! No sé si las montañas italianas son Mordor, ¡pero todo ese esfuerzo y trabajo es algo maravilloso!”, expresó el joven italiano de 37 años.

El fan italiano compró más de dos hectáreas de campo para recrear "La Comarca". Foto: Especial

Con información de The Guardian.

RMG