¿A qué se dedica Alejandra Fernández?, la hija adoptiva de Vicente Fernández

La joven Alejandra Fernández es hija adoptiva de Don Vicente Fernández y Doña Cuquita, desde su juventud la menor de las Fernández decidió dedicarse a otras cosas lejos del ámbito de la música o la farándula, siempre se ha mantenido al margen de los reflectores que rodean a su famosa familia y se ha caracterizado por mantener un perfil bajo, tan bajo que pasa casi desapercibida.

Alejandra es sobrina de Don Vicente, de acuerdo con lo que el mismo narró en varias entrevistas, la joven es hija de Gloria, hermana de doña Cuquita, quien les dejó a la niña cuando apenas contaba con unas cuantas semanas de nacida en una tarde que festejaba su cumpleaños.

Desde entonces, la niña se quedó a vivir con ellos y sin que supiera la historia sobre su origen, convivió con la familia Fernández y con su madre, a quien siempre vio como una tía más, sin embargo, cuando tenía cuatro años la madre de Alejandra se las pidió de regreso y se la llevó.

Lo que no estaba contemplado era que Alejandra ya no podría mantener una relación afectiva tan cercana con su madre y con el tiempo regresó con Vicente Fernández y su mamá adoptiva, cuenta el propio Vicente que él y la niña comenzaron a presentar problemas de salud, por no comer, y fue tal el apego que habían generado que su cuñada decidió devolverla y no volver a tocar el tema.

Además, una de las razones por las que Don Vicente Fernández se hizo más cercano a su hija, fue porque en su matrimonio con Doña Cuquita no tuvieron hijas, solo los tres varones, situación que jugó a favor de Alejandra y que supo corresponder de manera excepcional hasta la mañana del 12 de diciembre en que falleció su padre.

La familia Fernández perdió a su miembro más destacado (Foto: Especial)

¿A qué se dedica?

Alejandra es diseñadora, le encanta el diseño de modas y gusta de compartir sus logros con su familia, es lo que mayormente le llama la atención, no se interesó en la farándula, como su famoso papá o hermanos y se dedicó (como habíamos mencionado) a mantener un perfil bajo.

El propio cantante aplaudió la decisión de su hija de no ingresar en la farándula, debido a que no deseaba que fuera reconocida como la “hija de Vicente Fernández” y no por sus méritos, lo que a la postre la mantuvo más apegada a él y a su mamá.

