Vicente Fernández: Este es el motivo por el cual NUNCA cantó en Bellas Artes

Luego del fallecimiento de Don Vicente Fernández, el pasado domingo 12 de diciembre, se dio a conocer una entrevista en donde el "Charro de Huentitán" reveló los motivos por los cuáles nunca se presentó en el Palacio de Bellas Artes; en aquella ocasión el famoso cantante declaró que sí fue invitado para presentarse en el recinto, no obstante, no pudo hacerlo debido a una importante razón.

Tras el sepelio del cantante se dio a conocer que las autoridades federales ya se han puesto en contacto con la familia Fernández Abarca con el objetivo organizar un homenaje póstumo al gran ídolo de la música ranchera en Bellas Artes, sin embargo, hasta el momento no ha trascendido si la familia de Don Vicente Fernández ya han dado una respuesta.

De concretarse esta propuesta, el homenaje póstumo al "Charro de Huentitán" sería uno de los eventos más importantes que acogería el recinto durante este año, por lo que las expectativas ya son grandes. Solo resta esperar que los familiares del cantante den respuesta a la propuesta para que se ponga en marcha la organización de este homenaje dedicado al artista,

"Cuando yo quise me les hice muy poca cosa": Vicente Fernández

Fue durante una entrevista que Vicente Fernández concedió a diversos medios de comunicación cuando el cantante reveló el motivo por el cual nunca se presentó en el Palacio de Bellas Artes, en sus declaraciones, retomadas en el programa "Ventaneando", el ídolo de la música ranchera confesó que a él no le habría gustado estar en el recinto histórico ya que cuando pidió que le dieran la oportunidad de hacerlo, fue rechazado.

En la grabación, transmitida por el famoso programa de espectáculos, Vicente Fernández reveló que la hermana de la directora del Palacio de Bellas Artes fue quien le llamó para hacerle la invitación para que cantara en el el recinto, sin embargo, el la rechazó sin dudarlo un momento.

"Me habló la directora del teatro de Bellas Artes y yo estaba en la orilla del rancho, grabando; ya había anunciado mi retiro y me dice ‘usted no se puede ir sin cantar en Bellas Artes’ y le dije ‘¿Por qué no? Le dije, ‘señora, cuando yo quise me les hice muy poca cosa para pararme en un escenario como ese, porque era un cantante de ranchero’”, aseguró en la entrevista el "Charro de Huentitán".

De esta manera, el también conocido como "El hijo del pueblo" dejó clara su postura y demostró que para él cualquier escenario es igual: “Sólo que me lleve amarrado y me siente ahí y me dé cuerda y cante, porque a mí no me interesa cantarle a la gente que va a fuerza, por invitación y aplauden así. Muy diferente a como fue en el Estadio Azteca que se oía cada canción como si fuera un coro de 80 y tantas mil gentes”, refirió el cantante durante aquella entrevista.

