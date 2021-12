María León reveló la vez que 'despreció' a Hugo Sánchez por su amor al Atlas

Aunque no lo dice a cada momento, la cantante María León es una aficionada del actual campeón Atlas y recientemente lo hizo saber a través de su cuenta de Facebook donde compartió una curiosa anécdota junto con una fotografía de ella a lado de uno de los más grandes jugadores en la historia de nuestro país: Hugo Sánchez.

Resulta que en la imagen aparece la exvocalista de Playa Limbo a lado de otras pequeñas y el jugador, quien en ese entonces militaba para las Águilas del América. Sin embargo, ella no lo conocía y tampoco le agradaba, pues en ese entonces los Zorros habían perdido frente a los cremas.

En aquel entonces María Elizabeth León Herrera, nombre completo de la artista, era porrista del equipo, pero eso pareció no importarle a las personas que prácticamente la obligaron a posar para una fotografía con el pentapichichi:

"Aprovechando que mi Atlas es campeón este #TB tiene una historia hermosa. El amor por el Atlas viene de familia así que desde chiquita fui Margarita (porrista del altas) y bailamos en el medio tiempo del estadio Jalisco. Ese día nos ganó el América y cuando ya íbamos de salida me dijeron ponte para una foto con este jugador … y yo les grité: “¡No, ese señor es del otro equipo!“ me agarraron y me pusieron con otras niñas que no conocía: “tú ponte”. ( soy la del moño)

Y pues no iba a no sonreír en la foto… jajaja. Fin (sic)", compartió María León.

¿Cuál fue la reacción en redes sociales?

Como era de esperarse el hecho sorprendió a más de uno de sus seguidores, quienes de inmediato elogiaron su historia y no faltó quién le pidiera al club rojinegro que sea ella quien entone el Himno Nacional Mexicano por ser una hincha de corazón. Asimismo, se emocionaron verla a lado de Hugo siendo muy jóvenes ambos.

No es sorpresa que María León sea aficionada del Atlas, pues es originaria del municipio de Zapopan, Jalisco, estado que estalló en júbilo cuando el Atlas se coronó campeón del futbol mexicano el pasado domingo tras vencer al León.

SIGUE LEYENDO:

A qué se dedican los hermanos menos conocidos de Ana Bárbara

Roberto Palazuelos: ¿Se despide de la actuación el "Diamante Negro"? Esto fue lo que dijo | VIDEO

Cynthia Klitbo revela detalles de su nuevo romance tras una amistad de 23 años | VIDEO