María León confiesa por qué dejó Playa Limbo

María León es una de las cantantes, actrices y bailarinas más exitosas y queridas de la farándula mexicana, sus seguidores la apapachan habitualmente y no se le conocen escándalos, hasta el día de hoy ha llevado una carrera limpia, sin embargo, María tiene un pasado con la agrupación que la hizo famosa en México y gran parte de Estados Unidos y Latinoamérica.

La experta en el pool-dance, fue la voz privilegiada que le dio vida al sonido tradicional de Playa Limbo durante 13 años de su vida, lo que la ayudó a crecer y salir adelante en el mundo del espectáculo, sin embargo, a pesar del éxito y del crecimiento de la banda, sus ingresos no alcanzaban para cubrir todos sus gastos y por esa razón decidió aceptar otros proyectos que la alejaron definitivamente de la banda.

“Realmente he sido muy inquieta siempre y para mí, la música es muy importante, el baile también era muy importante, así como la actuación”, señaló León.

De acuerdo con la entrevista en la que compartió sus experiencias de vida y de trabajo con el presentador Gustavo Adolfo Infante en ‘El minuto que cambió mi destino’, María León fue señalada ‘según’ por eclipsar a sus compañeros en la banda, sumado a que comenzó a brillar en otros proyectos fuera de Playa Limbo, como la serie ‘Guerra de Ídolos’ de Telemundo.

Los integrantes originales de Playa Limbo, incluida María León (Foto: Especial)

Quedaron en buenos términos

Por esa razón, María comenzó a alejarse de la banda, pero no porque ella quisiera o deseara abandonar el proyecto, sino por su agenda apretada que ya no le permitía estar todo el tiempo con sus compañeros, Ángel Badillo y Jorge Corrales, integrantes de Playa Limbo y quienes le dieron la oportunidad de formar la tripleta en conjunto con la disquera Sony Music.

María narra que ella no podía con sus gastos totalmente, a pesar de que no le faltaba el dinero, los shows a veces no se lograban y lo que la ató fue que vivía en Guadalajara y muchas veces tenía que viajar apresuradamente a la ciudad de México u otros estados.

Por lo que la joven y sensual cantante decidió hacerse a un lado, luego de recibir la invitación para participar en ‘Guerra de Ídolos’ de Telemundo, de acuerdo con ella, no estaba cómoda trabajando por otros lados mientras sus compañeros se encontraban sin trabajar esperando a que regresara, por lo que tomó la decisión de separarse de la banda en buenos términos hasta el día de hoy.

“Yo lloraba y era más por la conmoción y emoción del apoyo que me estaban dando. Me decían: María, tienes que vivir tus sueños”, finalizó.

