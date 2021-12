"Vicente es mi todo, es nuestro monarca": Cristian Castro rompe el silencio tras la muerte del "Charro de Huentitán"

Al haber sido una gran personalidad dentro de la industria musical, y en su momento de la pantalla grande, era natural que Vicente Fernández fuera muy conocido y tuviera varias amistades dentro del gremio. Una de ellas fue Verónica Castro y por ende con su hijo Cristian Castro, quien compartió algunos momentos que vivió con el rey de las rancheras.

Interceptado por los medios de comunicación en lo que parece ser un aeropuerto, el intérprete de "Vuélveme a querer", "No Podrás" y "Por amarte así" aseguró que Vicente Fernández es familia de todos ellos y que para él es su "todo". Mencionó que al ser el monarca de todos, por su voz y personalidad, hecho que sea natural que genere tristeza su muerte.

Consternado, Cristian Castro contó lo que para él significó la figura del "Charro de Huentitán", pues además de ser muy amable con él, hasta le ayudo en su carrera musical.

¿Cuáles son los recuerdos de Cristian Castro con Vicente Fernández?

Entre los recuerdos que compartió Cristian Castro, mencionó que en una ocasión le regaló un perro de raza chihuahua. Por si fuera poco, le ayudó en su carrera como cantante:

"Vicente me hizo un disco entero, así que imagínate, 'El Indomable' no hubiese podido existir sin toda la compañía de Vicente y dirección. Así que estoy agradecido con la vida de que se me prendió el foco para estar con una persona tan importante y tan hermosa", comentó el hijo de Verónica Castro.

Por su parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante compartió que cuando ocurrieron las "broncas" entre los Castro y Valeria Liberman, exesposa de Cristian, éste vivió en el rancho del rey de las rancheras.

Asimismo, recordó que Vicente Fernández era una persona muy dadivosa que además impulsó las carreras de varias personalidades como Pablo Montero, josé Manuel Figueroa, Carlos Cuevas, Pedro Fernández y hasta a Pepe Aguilar.

