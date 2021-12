Ninel Conde saca su lado más atrevido con un corsé de cuero: VIDEO

Ninel Conde es una de las famosas más sensuales que hay en México, situación que ha sabido aprovechar al mostrar ese lado sensual en más de una ocasión durante sus conciertos y en sus redes sociales, donde la gente le responde de gran manera. En eta ocasión, la cantante volvió a encender Instagram al compartir un pequeño video donde se deja ver en corsé negro de cuero.

La actriz de 45 años no dudó en compartir un pequeño video con sus seguidores en Instagram donde muestra una transformación que dejó con la boca abierta a más de uno, ya que primero sale con una blusa blanca y una chamarra de mezclilla, pero después deja ver su lado más sensual con un corsé negro de cuero que deja poco a la imaginación.

“Esto de las transformaciones me está gustando. Así es como me transformo, from inocente to sexy girl. ¿Qué opinan del cambio de look?”, escribió en a publicación la interprete de “El Bombón Asesino”.

La reacción en redes sociales

Después de mostrarse con el corsé negro y en ropa interior del mismo color, los fans de la cantante no tardaron en mostrarle su cariño y que los había dejado con la boca abierta, tanto que en las primeras horas de la publicación, la cantante sumó casi 30 mil likes y muchos comentarios.

Entre los mensajes que le mandaron a Ninel se encuentran algunos donde le mandan aplausos, otro que le dijo que cada día que pasa se ve más hermosa acompañado de unos corazones y fuegos. Mientras que otros le dijeron que estaba muy guapa o le mandaban besos y abrazos.

Además de compartir su sensualidad en sus redes sociales, Conde comparte algunos momentos de su vida o le manda mensajes de despedida a amigos, como fue el caso de Vicente Fernández, a quien le mandó un le escribió unas bonitas palabras que estaba acompañadas con una foto del “Charro de Huentitán” junto a ella.

Te puede interesar: Ninel Conde: Abogados del "Bombón Asesino" confirman demanda en contra de Anabel Hernández