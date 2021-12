Ninel Conde: A qué se dedica Sofía Telch Conde, hija del "Bombón Asesino"

Ninel Conde y el actor Ari Telch sostuvieron una relación que duró de 1996 a 1998 y como fruto de su amor llegó al mundo Sofía Telch Conde, una joven de 24 años que ha comenzado a llamar la atención por haber heredado la belleza de su madre y por la infinidad de actividades que realiza. Es toda una promesa con futuro.

Sus padres, parecen haber dado punto final a su relación en "buenos términos" o eso parece, pues se sabe que desde entonces no mantienen ningún tipo de contacto y sólo lo han hecho de manera privada en asuntos relacionados a Sofía. Sin embargo, cuando la prensa intenta acercarse con una pregunta referente a él da la vuelta o termina las entrevistas.

Aunque no se dio a conocer la causa exacta de su rompimiento, pudo ser el problema de bipolaridad de Ari Telch (el cuál él mismo platicó hace años), condición que ha afectado con sus relaciones sentimentales. No obstante, esto no ha sido impedimento para tener una buena relación con su hija, pues hasta han vivido juntos por varias temporadas.

La relación entre Sofía y Ninel es sólida (Foto: @ninelconde)

¿A qué se dedica Sofía Telch Conde?

Aunque Sofía maneja un bajo perfil, se saben muchas cosas de ella al ser hija de padres famosos. Estudió la licenciatura de Periodismo y Producción de Medios, algo que podría tenerla cerca de sus progenitores, sin tener que adentrarse en el mundo de la farándula.

Sus estudios los realizó en Estados Unidos, país donde también estuvo trabajando, pero al terminar su periodo otorgado por la visa OPT, tuvo que regresar a México. En el 2020 se encontraba viviendo en la CDMX. Confesó a través de una dinámica a través de su cuenta de Instagram en aquel entonces.

Asimismo, reveló que se dedica a la producción de videos comerciales. Sin embargo, una de sus pasiones también son las letras, el cine y el teatro, materias que también estudió.

Sobre si seguiría los pasos de sus padres, ella mencionó que no le agrada la idea debido a que es medio donde abundan los "chismes", además de que se calificó como una persona introvertida.

