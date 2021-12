Cristian Castro lanzará a su hija Rafaela como cantante sólo si cumple esta condición

Como todo padre de familia, Cristian Castro quiere lo mejor para sus hijos, por ello ha buscado encontrar e impulsar los talentos puedan tener, tal es el caso de su hija Rafaela, quien lo ha sorprendido con sus dotes musicales.

Durante una entrevista para el programa Hoy, el cantante dijo que le prometió a su hija impulsar su carrera musical y hasta le grabaría un disco, pero tendría que cumplir una condición.

Rafaela, la hija menor de Cristian Castro. Foto: Archivo

"Ya le dije que cuando se gradúe de su universidad yo le voy a hacer un discazo y la vamos a lanzar... acá en Televisa", comentó el intérprete.

Lamentablemente, Castro detalló que no ha podido ver mucho a sus hijos mayores, a quienes procreó con Valeria Liberman, situación que ya no le preocupa mucho, porque está más enfocado en su carrera.

"Yo estoy en lo mío, estoy así, concentrado en las canciones, en los viajes, no tanto en mi vida personal, la verdad, sinceramente mi vida personal ya pasó un poquito a segundo plano", dijo.

Antes de concluir la entrevista, Cristian externó su tristeza por no poder seguir su romance con Maite, destacando que puso todo de su parte para que la relación prosperara.

“Lamentablemente ha sido pues frustrante, la verdad que no hemos podido seguir, lamentablemente, no sé, no se pudo, verdaderamente, pero de que se luchó, se luchó”, finalizó.

