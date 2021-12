MasterChef Celebrity México: Filtran el nombre del supuesto GANADOR del reality show

MasterChef Celebrity México llegará a su final el próximo viernes 17 de diciembre y para no perder la costumbre, el exitoso concurso culinario de TV Azteca nuevamente fue víctima de los spoilers pues se filtró el nombre de la celebridad que podría coronarse como “MasterChef” en esta temporada, por lo que a continuación te diremos quién sería el ganador del famoso reality show culinario.

En esta ocasión no fueron las páginas de spoilers quienes se encargaron de hacer esta revelación, sino que el responsable de haber filtrado el dato fue el reconocido periodista Alex Kaffie, quien en una de sus recientes columnas para El Heraldo de México habría destapado que el ganador del concurso sería nada más y nada menos que el ex árbitro de futbol, Paco Chacón, quien dejaría en el camino a Stephanie Salas, Paty Navidad y Germán Montero.

En su columna, Alex Kaffie escribió “Seré breve: Francisco Chacón” y aunque no dio más detalles adicionales, los seguidores del programa interpretaron esto como el spoiler del ganador de MasterChef Celebrity. Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada todavía, sin embargo, dicho resultado fue del agrado de la gran mayoría del público pues no vieron con malos ojos que Paco Chacón sea el ganador pues consideran que ha tenido un gran desempeño a lo largo del programa.

Hasta el momento, ningún miembro de la producción de MasterChef Celebrity ha confirmado o desmentido esta información, por lo que lo único que queda es esperar al próximo viernes 17 de diciembre para descubrir si fue verdad o no que Paco Chacón ganó el reality culinario.

¿Qué pasará en la final de MasterChef Celebrity?

En los adelantos revelados de la producción de MasterChef Celebrity se puede ver que todos los participantes que se quedaron en el camino regresarán a “La cocina más famosa de México” para apoyar a los finalistas (Germán Montero, Stephanie Salas, Paty Navidad y Paco Chacón).

En las grabaciones se puede ver que en las estaciones de los cocineros se vivirá una auténtica batalla pues todos buscarán impresionar a los jueces, quienes estarán más exigentes que nunca debido a que la situación lo amerita y pretenden entregar el título de “MasterChef” al mejor cocinero de esta temporada.

La presión será tanta que Paty Navidad tendrá algunos roces con sus compañeros y llegará hasta las lágrimas, mientras que todo parece indicar que Stephanie Salas será la que avance con pasos más seguros hasta los primeros lugares, sin embargo, en caso de que sean ciertos los spoilers, será ella quien se quede a un paso de ser ganadora.

¿Quiénes son los famosos que participaron en MasterChef Celebrity México?

La primera edición de MasterChef Celebrity México contó con 20 personalidades de la farándula, hubo actrices, actores, cantantes, comediantes, diseñadores y periodistas. Los participantes de esta temporada fueron Javier Vázquez, Jorge Aravena, Matilde Obregón, William Valdés, José Joel, Alicia Machado, Dalú, La Bebeshita, Laura Flores, Jimena Pérez “La Choco”, Tony Balardi, David Salomón, Aristeo Cázares, Mauricio Islas, Aida Cuevas y Laura Zapata además de los finalistas Paty Navidad, Stephanie Salas, Paco Chacón y Germán Montero.

