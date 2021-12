MasterChef Celebrity: Ellos son los FINALISTAS del reality de cocina en México

Esta noche fue transmitido el capítulo 17 de MasterChef Celebrity, pero no fue un capitulo como los anteriores, en esta ocasión las sorpresas fueron mayores, las exigencias de los jueces sobrepasaron los límites y se dieron a conocer los participantes que van a la final.

Desde el inició Paty Navidad, Stephanie Salas, Laura Zapata, Germán Montero y Paco Chacón se jugaron un lugar en la final, los famosos tuvieron que crear una preparación en donde el ingrediente principal fuera la cerveza.

Con algunos elementos que les otorgó la producción los cocineros prepararon los platillos con el que pensaron que subirían al balcón y se llevarían la dicha de decir que son los primeros en llegar a la final.

El que una vez más logró conquistar el paladar de la chef Bety, el chef José Ramón Castillo y el chef Fernando Stovell fue Paco Chacón, aunque el chef Herrera no le dio las mejores críticas él fue el encargado de decirle que subiera y se quitara el mandil.

Las celebridades restantes tuvieron que preparar tamales durante el segundo reto prepararon tamales, cada uno de los contendientes llevaron a cabo una preparación diferente.

Después de probar los chefs mencionaron que hacer tamales no es fácil, que no hubo texturas correctas y que no había llegado a las expectativas, el único que si tuvo las características correctas fue el de German Montero, por lo que se convirtió en el segundo finalista.

La tercera y cuarta finalista fueron Paty Navidad y Stephanie Salas respectivamente, después de preparar platillos para “curar la cruda”, las actrices superaron a Laura Zapata quien tristemente se quedó solo a un paso de ir al último programa.

"Usted se va como una ganadora", le dijo el chef José Ramón Castillo a Laura Zapata a la hora de despedirla.

