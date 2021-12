¡Cuidado Inés Sáenz! Atleta de Exatlón quiere quitarte tu lugar como comentarista deportiva

En la semana 17 fuimos testigos de la eliminación en Exatlón México de Maura Martínez, deportista que desde los 5 años se involucró en el mundo del voleibol y que actualmente se destaca por entrenar crossfit.

En el deporte, Maura Martínez ha representado a su estado, en la selección femenil de Tamaulipas, y a su país, en la selección mexicana de voleibol de playa y de sala.

“La verdad es que a estas oportunidades siempre tienes que decirles SÍ, a mí me llegó esa oportunidad, fue como en un chasquido de dedos y pues nada, yo emocionada, y dije Claro que me voy, he visto Exatlón desde la temporada 1, hasta ahora. Yo veía y decía; en un tiempo no muy lejano quiero estar ahí, de la nada me llegó y dije de aquí soy” Comentó Maura Martínez