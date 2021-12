Adal Ramones: ¿a qué se dedica Paola, la exitosa hija del conductor?

Desde hace un par de años Paola Ramones Valencia, hija del conductor Adal Ramones, se ha colocado bajo los reflectores de la prensa debido a su increíble belleza y a su talento artístico, aptitudes que sin duda heredó de su famoso papá, quien se volvió toda una celebridad a principios de la década de los 2000 gracias a su programa "Otro Rollo".

Ahora, la joven de 20 años triunfa por su cuenta y ha decidido construir su propia carrera, alejada de la fama de su papá y disfrutando de la vida en compañía de sus amigos, su familia y su novio, a quien tan solo el mes pasado presentó de manera pública. Paola Ramones, quien en abril pasado celebró su cumpleaños número 20, decidió hacer carrera en el cine y como muestra de su esfuerzo por lograr el éxito en este rubro hace unos meses realizó su primer cortometraje, el cual tuvo como protagonista a su propio papá.

El cortometraje, compartido por la joven en sus redes sociales, le valió buenas críticas y el orgullo de Adal Ramones, quien emocionado promocionó el video en diversos programas de espectáculos. Desde entonces la joven sigue explorando su pasión por el cine, el arte y los videos, a la par que se convierte en toda una celebridad en las redes sociales, en donde comparte fotografías en las cuales presume su escultural silueta.

Paola, el orgullo de Adal Ramones

Aunque Paola Ramones es muy reservada con su vida personal y su familia, no duda en publicar de vez en cuando imágenes en donde aparece junto a su famoso papá, por quien siente un gran orgullo y admiración, tal como lo ha externado en algunas entrevistas que ha concedido en televisión.

Además, suele compartir fotografías y videos en Instagram, en donde presume sus viajes y la holgada vida que lleva, muchas veces en compañía de su fiel mascota, un hermoso perro. Fue en noviembre pasado cuando la hija de Adal Ramones volvió a ser tendencia luego que diera a conocer públicamente a su actual pareja; su novio Daniel Khosravi.

Al poco tiempo que Paola Ramones presentar a su enamorado las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, incluso su famoso papá opinó al respecto: “me veo en él cuando estaba chavo”, habría declarado el comediante sobre su yerno. Por su parte, los usuarios de las redes sociales aseguraron que el joven es el clon de su famoso papá.

Fue precisamente durante una alfombra roja cuando Paola presumió a su novio de manera oficial: “Mi novio es increíble, estoy muy feliz y más porque se lleva muy bien con mi papá. Lo pueden confundir y pensar que somos hermanos”, aseguró la joven en aquel momento, y declaró que llevan dos meses de estar saliendo.

Los internautas aseguran que el novio de Paola es el clon de su papá, Adal Ramones. FOTO: Especial

Además, la hija de Adal Ramones reveló que conoció a Daniel Khosravi durante una fiesta y es su deseo poder pasar las próximas fechas decembrinas juntos. Al ser cuestionado Adal Ramones sobre su yerno, y sobre todo después que lo compararan físicamente con él, el conductor aseguró: “Mal, mal, mal… búsquenme una cubita por favor. No me sorprendió, ese cuate me cae muy bien, ¿cómo se llama? No es cierto… Daniel es un tipazo, me veo en él cuando estaba chavo”, declaró en aquel momento.

SIGUE LEYENDO:

Adal Ramones celebra los 20 años de su hija Paola con emotiva serenata y canta a todo pulmón

¡Adal Ramones ya es suegro! Aseguran que el novio de su hija es idéntico al conductor: FOTO

Adal Ramones quiere ser padre de nuevo a ¡sus casi 60 años!