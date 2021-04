Adal Ramones celebra los 20 años de su hija Paola con emotiva serenata y canta a todo pulmón

Adal Ramones sorprendió a su hija Paola al llevarle serenata para celebrar su cumpleaños número 20; el orgulloso papá decidió festejar de una manera única las dos décadas de vida de su primogénita y contrató a un trío para que justo a la media noche cantara a los pies de su ventana.

El video del momento preciso ha sido compartido en redes sociales y en la grabación se ve al famoso conductor cantar a todo pulmón alguno de los temas que interpretó el trío musical; sin duda Adal Ramones ha cautivado a sus fans y a los seguidores de su hija, debido a la emotiva demostración del inmenso cariño y amor que siente hacia ella.

El exconductor de Otro Rollo siempre ha presumido en entrevistas del inmenso amor que siente por Paola Ramones y de lo mucho que disfruta de su etapa de padre, algo que sus admiradores han podido constatar a lo largo de dos décadas en las cuales la vida del presentador dio un cambio radical. Y ahora Adal parecía ser el más emocionado por el cumpleaños al llevarle serenata a su hija.

“Hace brillar nuestras vidas con su sonrisa”

De esta manera felicitó Adal Ramones a su hija. FOTO: Especial

Adal Ramones también recordó el cumpleaños de su hija Paola en redes sociales, ya que hace algunas horas publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece tomado de la mano de su hija, mientras de fondo se observa un bello atardecer en la playa. Al post lo acompañó el siguiente texto:

“Hoy cumple 20 años la mujer que me hizo padre por primera vez, la que pensé en enseñarle y me ha enseñado ella a mi. La que con su amor me hace sonreír, la que hace brillar nuestras vidas con su sonrisa, la que tiene grandes metas y espero que no descanse hasta que logre alcanzarlas. Tienes un padre que siempre estará para apoyarte en todo momento. Feliz cumpleaños @paolaramones, sigue adelante, siendo lo que eres y haz sido hasta el día de hoy; una gran hija, una gran amiga, una gran mujer y una gran persona. Que Dios te bendiga siempre,” escribió Adal en su estado.

Por su parte, la festejada compartió en sus historias de Instagram dos videos cortos de la serenata que su papá le llevó la noche de ayer. Paola Ramones ha decidido hacer carrera en el cine y como muestra de su empeño recordamos que hace unos meses realizó su primer cortometraje, el cual tuvo como protagonista a su propio papá, Adal, y que le hizo merecedora de buenas críticas.

