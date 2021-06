Adal Ramones quiere ser padre de nuevo a ¡sus casi 60 años!

Pese a que Adal Ramones está a medio año de cumplir 60 años, quiere ser padre una vez más. Y es que su esposa, Karla de Mora aún es muy joven y podría embarazarse si quisiera, pues tan sólo tiene 36 años. De concretarse su deseo, sería el cuarto hijo del presentador y conductor de shows televisivos.

En entrevistas para los medios, Adal Ramones mencionó que la idea es de su esposa dado que quiere que el pequeño Cristobal de dos años tenga un hermanito como compañero durante la infancia, pero a él no le desagrada, sino todo lo contrario. "Ella me dijo: 'Quiero tener otro hijo tuyo, quiero que mi hijo crezca como tus otros dos hijos, que sean dos hermanos bajo el mismo techo'", contó Ramones.

Tiene una hermosa familia. Foto: Especial.

Adal ya piensa cómo logrará tener otro bebé

Ramones contó también que se está preparando para la llegada de otro bebé, por lo que está pensando en someterse a un tratamiento no invasivo que le permita tener más energía. "No les voy a decir porque tal vez me lo haré. Tal vez me someto a un rollo que es absolutamente nada invadido, no hay bisturí, no hay nada. Se extrae, se multiplica y se vuelve a meter. Es por un rollo de sentirte mejor, imagínate tengo que seguirle la pila a Cristobal y al que venga".

Agregó que se siente orgulloso de ser compañero de su hija, Paola Ramones, de 20 años, quien se prepara para ser directora de cine. Contó que Paola se pone en el espejo a ensayar, “Este Óscar se lo quiero dedicar a mi papá”, refirió que dice su hija, “y yo espero vivir para poder ver eso", afirmó.

Hace unos meses, Adal se expresó en sus redes sociales sobre el inmenso amor que tiene por sus hijos (Paola, Diego y Cristobal), incluso compartió una postal en la que aparecen los cuatro a la orilla del mar, una instantánea capturada por Karla de la Mora, quien se ha referido a su esposo como “el mejor papá”.

Quiere darle un compañero a su hijo más pequeño. Foto: Especial.

msb