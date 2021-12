¿Ben Affleck regresa con su ex Jennifer Garner? FOTOS ponen en duda su relación con JLo

La pareja conformada por Ben Affleck y Jennifer Lopez se ha robado los titulares desde hace algunos meses, pues tras retomar su relación después de muchos años, se les ha visto juntos en alfombras rojas, eventos y en las calles de Estados Unidos. Sin embargo, el que llamó ahora la atención fue el actor de Hollywood, quien regresó a ver a ex Jannifer Garner.

Los protagonistas de Daredevil se conocieron al filmar dicha película en 2003, y después de que Affleck terminó su intensa relación con JLo, comenzó un noviazgo con Garner, con quien se casó en 2005. La pareja se convirtió en una de las más estables y envidiadas del espectáculo, pues además de presumir su amor dejaban ver a su hermosa familia que está conformada por tres hijos Violet, Seraphina y Samuel.

Sorpresivamente, en 2015 la pareja dio a conocer su separación por medio de un comunicado de prensa. "Después de mucho pensarlo y de considerarlo cuidadosamente, hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. (...) Seguimos adelante con amor y amistad mutua y un compromiso de cuidar juntos a nuestros hijos", indicaron en el desplegado.

No obstante fue hasta 2018 que su divorcio se hizo efectivo y el actor, de 49 años, comenzó nuevas relaciones como con Lindsay Shookus, productora de 'Saturday night live', y en 2020 con la actriz Ana de Armas, con quien todavía intentó regresar. Sin embargo, en este 2021 se confirmó que retomó su relación con la intérprete de 'On The Floor'.

En 2021 Ben Affleck y JLo regresaron Foto: Especial

Ben Affleck es visto con Jannifer Garner

Hace unos días, Ben Affleck fue visto junto a su exesposa Jannifer Garner en Santa Mónica, California. Los paparazzi les tomaron algunas fotos e inmediatamente los fans de JLo comenzaron a cuestionar el por qué se había reencontrado con la madre de sus hijos.

De acuerdo a medios estadounidenses, este no fue un encuentro casual, pues ambos se volvieron a reunir para acudir a la entrega de calificaciones de sus tres hijos. Los actores pasaron un rato conversando y de hecho en algunas de las instantáneas que les tomaron se puede ver como comienzan a analizar los resultados de una de las boletas.

Las imágenes son prueba de que ambos mantienen una relación cordial y que su convivencia es buena a pesar de que terminaron hace muchos años y el también productor ahora mantiene un noviazgo con la llamada 'Diva del Bronx', quien se ha dejado ver muy enamorara junto al protagonista de 'Batman vs Superman: el origen de la justicia'.

SIGUE LEYENDO:

Jennifer López presume junto a Ben Affleck nuevo integrante de su familia, ¿ya encargó bebé?