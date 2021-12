Tatiana: Los mejores looks de “La Reina de los niños” en este 2021 | FOTOS

Tatiana Palacios Chapa ha tenido múltiples facetas a lo largo de su larga y exitosa carrera artística, la cual inició en la década de 1980 como cantante, posteriormente, incursionó en la actuación y fue a mediados de 1990 cuando se estrenó como conductora de programas infantiles ganándose el mote de “La Reina de los niños” y en los últimos años también se ha consolidado como influencer pues es todo un fenómeno en las redes sociales.

El éxito de Tatiana en las redes sociales de debe a diferentes factores, sin embargo, hay dos elementos que la hicieron convertirse en todo un fenómeno y el primero de ellos es la espectacular figura que conserva pese al paso de los años, el cual, parece no tener efecto en su persona, mientras que el segundo tiene que ver con su desarrollado sentido de la moda, pues cuando no está caracterizada como “La Reina de los niños” se luce portando espectaculares outfits, por lo que en esta ocasión, recordaremos algunos de sus mejores looks con los que sorprendió en este 2021.

Mejores looks de Tatiana en 2021

Para empezar el año, Tatiana sorprendió a sus miles de seguidores posando en traje de baño desde las paradisiacas playas de Cancún, Quintana Roo y como se mencionó antes, demostró que el paso del tiempo no ha causado grandes estragos en su persona pues sigue conservando una figura estilizada como la que tenía cuando se dio a conocer en la música en la década de 1980.

En el inicio de verano, Tatiana impuso moda al demostrar que los colores oscuros también pueden utilizarse en esta época del año pues se lució con una blusa negra con lunares blancos que resaltaban aún más algunas flores que estaban estampadas, además, utilizó una falda de terciopelo con holanes en la parte baja que le dio un efecto espectacular.

En pleno verano, Tatiana presumió su belleza con un espectacular outfit al estilo retro basado en mezclilla pues utilizó un short y una chamarra de esta tela, además, las gafas de sol y un paliacate amarrado a la cabeza fueron elementos que le ayudaron a resaltar algunas facciones de su rostro.

Un outfit imperdible de Tatiana en este 2021 fue cuando se cubrió totalmente de cuero al estilo de Gatúbela”, por lo que fue en esa ocasión donde robó más de un suspiro entre sus seguidores ya que dejó al descubierto su lado más atrevido.

Otra de las fotografías de Tatiana que más llamó la atención en sus redes sociales fue uno en el que aparece vestida con el estilo de Selena, aunque cabe mencionar que fue un recuerdo de su época como cantante, sin embargo, su espectacular outfit tuvo mucha repercusión entre sus seguidores, quienes mencionaron que tenía buen gusto para vestir desde los inicios de su carrera.

