BTS, los ganadores de los MAMA 2021; así fue la premiación con actuaciones de Stray Kids y TXT

Nuevamente, el ARMY convirtió en tendencia a BTS pues fue el máximo ganador de los Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021, unos de los premios más importantes de Corea del Sur. Los fans usaron redes sociales como Twitter para mandar felicitaciones a los integrantes de Bangtan que actualmente tomarán un descanso, para regresar el próximo año con una nueva gira.

Los artistas surcoreanos iban a dar un show en los MAMA 2021, sin embargo, tras presentarse en Los Ángeles, California, con su concierto "Permission To Dance On Stage LA", y regresar a su país, tenían que hacer una cuarentena obligatoria -medida sanitaria implementada por el gobierno debido a la cuarta ola de Covid-19-, la cual no les dejaría estar presentes el día de la premiación.

Aunque sus seguidores estaban tristes por no verlos esta vez en el evento organizado por la compañía de entretenimiento CJ E&M, no dejaron de apoyarlos, sobre todo en las categorías ' Worldwide Icon of the Year' y 'Worldwide Fans’ Choice Top 10', en donde necesitaban el voto de los fans.

¿Cuáles son los premios que ganó BTS en los MAMA 2021?

BTS se coronó como el ganador de la noche, pues por tercer año consecutivo consiguió cuatro Daesangs, los premios más importantes. Las categorías en las que arrasó fueron 'Canción del año' con “Butter”, la cual está nominada a los Grammy, 'Álbum del año' con “BE”, 'Artista del año' e 'Icono mundial del año'. En total, BTS se llevó a casa nueve trofeos en los MAMA 2021.

Las presentaciones de Stray Kids y TXT

Entre las presentaciones de la noche destacaron en redes sociales la de apertura en donde participaron miembros de seis grupos de la cuarta generación: Hyunjin de Stray Kids, Wooyoung de ATEEZ, Yeonjun de TXT, Yeji de ITZY, Karina de aespa y Heeseung de ENHYPEN, quienes interpretaron el especial titulada “BlooM the Sound”.

Asimismo, en Twitter se ubicó entre las principales tendencias las actuaciones de Stray Kids y TXT, quienes impresionaron con "CHEESE" y "LOSER=LOVER", respectivamente.

Lista completa de ganadores de los MAMA 2021

Artista del año: BTS

Canción del año: BTS (“Butter”)

Álbum del año: BTS (“BE”)

Icono mundial del año: BTS

Top 10 de elección de fans mundiales: Stray Kids, NCT DREAM, NCT 127, ENHYPEN, TXT, BTS, BLACKPINK’s Lisa, SEVENTEEN, TREASURE, TWICE

Mejor nuevo artista (femenino): aespa

Mejor nuevo artista (masculino): ENHYPEN

Mejor grupo (femenino): TWICE

Mejor grupo (masculino): BTS

Mejor artista (femenina): IU

Mejor artista (masculino): Baekhyun de EXO

Mejor actuación vocal: IU (“Celebrity”)

Mejor baile actuación (solo): Rosé de BLACKPINK (“On the Ground”)

Mejor baile actuación (grupo femenino): aespa (“Next Level”)

Mejor baile actuación (grupo masculino: BTS

Mejor colaboración: AKMU (“NAKKA” con IU)

Mejor vídeo musical: BTS

KTO (Organización coreana de turismo) artista destacado: Brave Girls

Mejor actuación de banda: JANNABI (“A thought on an autumn night”)

Mejor Hip Hop & música urbana: ASH ISLAND (“Melody”)

Mejor banda sonora: Jo Jung Suk (“I Like You” de “Hospital Playlist 2”)

Momento favorito TikTok: BTS

Coreógrafo del año: Leejung Lee

Mejor ingeniero del año: Gu Jong Pil, Kwon Nam Woo (“Celebrity” de IU)

Mejor director de vídeo del año: Lumpens (“Butter” de BTS)

Mejor director de arte del año: MU:E (“Butter” de BTS)

Mejor compositor del año: Yoo Young Jin (“savage” de aespa)

Mejor productor del año: Teddy (“LALISA” de Lisa de BLACKPINK)

Mejor productor ejecutivo del año: Bang Si Hyuk (BTS)

Mejor nuevo artista asiático (Vietnam): Hoang Duyen

Mejor nuevo artista asiático (Indonesia): Lyodra

Mejor nuevo artista asiático (Tailandia): SPRITE X GUYGEEGEE

Mejor nuevo artista asiático (Mandarín): Anson Lo

Mejor nuevo artista asiático (Japón): Ado

Mejor artista asiático (Vietnam): Quan A.P.

Mejor artista asiático (Indonesia): Anneth

Mejor artista asiático(Tailandia: Tilly Birds

Mejor artista asiático (Mandarín): ACCUSEFIVE

Mejor artista asiático (Japón): JO1

Artista asiático favorito: INI

Artista internacional favorito: Ed Sheeran

