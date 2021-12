'Me hubiera gustado reconciliarme con ella': Gustavo Adolfo Infante lamenta muerte de Carmelita Salinas

El mundo del espectáculo se encuentra de luto, esto debido a la muerte de Carmen Salinas a los 82 años luego de permanecer hospitalizada en Ciudad de México. La noticia fue confirmada por Juan Osorio a través de Twitter.

Una muerte de una leyenda provocó un impacto en personajes políticos y artistas. Uno de ellos fue Gustavo Adolfo Infante, quien confesó que ya no pudo reconciliarse con la actriz de los conflictos que tenían.

Quiero decirles que no tengo palabras, me hubiera gustado comentarles que pudimos reconciliarnos pero no fue así, lo intenté en los últimos días pero ya no pude".