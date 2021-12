BTS: Jimin se robó el corazón de estás guapas supermodelos que se volvieron la envidia del ARMY

El concierto de BTS 'Permission To Dance On Stage LA' cautivó a los miles de asistentes que fueron a las primeras dos fechas y a pesar de que todos los integrantes llamaron la atención, nuevamente Jimin fue el que se robó el corazón de muchos miembros del ARMY, sin embargo, el cantante surcoreano flechó a dos supermodelos que asistieron al show.

Park Jimin se ha convertido en uno de los integrantes de Bangtan que más seguidores tiene, esto gracias a su imagen, estilo y buen porte, así como su voz y capacidades de baile. Es considerado uno de los miembros y artistas de k-pop más guapos, por lo que dentro de sus fans están varias celebridades.

El pasado fin de semana fueron las primeras dos presentaciones de 'Permission To Dance On Stage LA' en el estadio Sofi de Los Ángeles. A este increíble show asistieron varios famosos, incluyendo el cantante mexicano Cristian Castro, quien subió un video previo al concierto que dejó a todos boquiabiertos.

Jimin llamó la atención de dos supermodelos Foto: Especial

Las modelos que son fans de Jimin

Si bien la lista de fanáticos de Jimin es larga, las que esta vez llamaron la atención fueron las modelos Gizele Oliveira y Amanda Diaz, quienes asistieron al concierto en el cual pudieron disfrutar de canciones como 'Dynamite', 'Permission To Dance' y 'Butter', canción nominada al Grammy 2022.

La modelo brasileña Gizele Oliveira, conocida por desfilar en la pasarela de Victoria's Secret Fashion Show, asistió a la presentación de BTS y así lo dejó ver en un video publicado en sus redes sociales en donde escribió "El concierto de BTS me hizo perder la voz. #btsconcert #btsarmy.".

“¡ Cásate conmigo Jimin! ” se escucha gritar a la modelo a todo pulmón cada vez que Jimin aparecía en la pantalla y señalaba que esa era la razón por la que había perdido la voz.

En tanto, la influencer, maquilladora y modelo, Amanda Diaz compartió que también asistió al concierto 'Permission To Dance On Stage LA', debido a que es ARMY desde 2017, sin embargo, no fue sola pues en su video de TikTok se puede ver a su novio, quien dijo, le compró los boletos para ver a BTS.

