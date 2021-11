Geraldine Bazán comparte el MEJOR traje de baño de flores para esta época: FOTOS

Geraldine Bazán es una de esas actrices que constantemente comparte qué hace en el día a día. Puede ser un nuevo proyecto profesional donde funja como actriz, presentadora y empresaria, al igual que unas vacaciones por España. Eso sí, constantemente muestra la felicidad que comparte a lado de sus hijas como principal actividad a disfrutar.

Pero, cuando alguna de estas opciones no aparecen en sus redes sociales, lo que impera en Geraldine es la belleza y porte con que luce un outfit. Y, si ese outfit es un bikini o traje de baño, puedes estar seguro que Bazán lo mostrará con elegancia y en fotografías que dejarán una sonrisa para quienes tengan la suerte de mirarlas.

Geraldine regala postal en traje de baño

Con Las Brisas, en Ixtapa Zihuatanejo, como lugar para realizar la sesión de fotos, Geraldine Bazán mostró un poco de estas imágenes especiales que sirven para darle algo más de calidez al frío mes de noviembre.

Cabe recordar que Geraldine es una de las figuras del medio artístico que más comparte fotos en traje de baño o bikini, algo que sus miles de seguidores agradecen en cada ocasión.

Para esta vez, la ex pareja de Gabriel Soto mostró un traje de baño en color blanco con estampado de flores rosas y en otras tonalidades, mismo que mezcló con otro bikini de similares condiciones.

Recibe halagos de su mejor amiga

Y, como no podía faltar, las reacciones en su cuenta de instagram @geraldinebazan no se hicieron esperar. La primera en tomar la batuta y llenarla de halagos y emojis cariñosos fue Camila Sodi, quien no dudó en postear su cariño eterno por su amiga, con quien ha compartido muchos momentos especiales, tardes de entrenamiento deportivo y festejos con los hijos de ambas.

