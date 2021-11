Memo Ríos la rompe en "Quiero Cantar" pero está sentenciado; las redes tunden a los jueces

Por increíble que parezca para el público de "Quiero Cantar", el famoso comediante y cantante Memo Ríos se convirtió este jueves en uno de los participantes sentenciados del famoso reality se TV Azteca, algo que por supuesto no fue del gusto del público de "Venga la Alegría", quien ve en él uno de los concursantes no solo más fuertes sino el que cuenta con mayores probabilidades de ganar el concurso de talentos.

No hay duda que Memo Ríos se ha convertido en una de las mayores sorpresas que ha traído "Quiero Cantar" al demostrar ante el público del matutino ser poseedor de un gran talento; quizá para las nuevas generaciones el comediante era un personaje desconocido, para aquellos con más de 30 años ha sido un referente en el ámbito de la comedia nacional, gracias a su talento y a su humor sano con el que conquistó a las viejas generaciones de televidentes.

No obstante, desde que se incorporó a "QuieroCantar" resulta evidente con cada participación suya que es poseedor de un inigualable talento que lo ha llevado a ser considerado como uno de los máximos favoritos entre los espectadores para declararse ganador del reality show. Pero esto parece que está a punto de cambiar debido a que el día de hoy pasó a formar parte de la lista de sentenciados de la semana, lo que lo posiciona en la cuerda floja.

Memo Ríos, el favorito del público para ganar "Quiero Cantar"

Memo Ríos tendrá que defender su permanencia en "Quiero Cantar" este viernes y deberá dar una de sus mejores interpretaciones, algo que aparentemente ha sido bastante fácil para el comediante de 75 años ya que con cada interpretación cautiva al público de "Venga la Alegría" y ha conquistado con su talento a los jueces, sin embargo, su puntaje semanal no le alcanzó para evitar ser sentenciado, algo que disgustó por completo a los espectadores del reality, ya que era una noticia que nadie esperaba.

Por ello este viernes además de dar su mejor esfuerzo en el escenario, los televidentes tendrán que votar a su favor si desean que continúe en el show de talentos y de esta manera siga cautivando con su voz, con sus brillantes presentaciones y con la versatilidad que hoy por hoy lo ha llevado a ser el favorito para ganar, y así lo demostraron con los mensajes de apoyo que compartieron los internautas en las redes sociales del programa.

"Le hicieron trampa! Él no debía estar en eliminación!! Se supone que son las 3 calificaciones más bajas, él aún podía salvarse!! Vamos Memo!! ", "Merecía los 50 puntos íntegros. Aplausos", "Maestro", "Tengo 53 años y recordé las risas q me sacaba n los 90's. Saludos dsd Honduras", "Me encantó", "¡Aplausos de 10!", "Lord Memo" y "10 10 10 excelente memo vamos a la final!!!", fueron solo algunos de los mensajes que los televidentes compartieron tanto en Twitter como en Instagram.

Fue en septiembre pasado cuando el comediante de 75 años se integró al show de talentos "Quiero Cantar", desde donde se ha ganado a pulso, y con cada presentación, el cariño y la admiración del público del reality, el cual ha caído rendido a sus pies. El propio Memo Ríos no ha dejado de demostrar en ningún momento que es todo un cantante de rock, incluso mucho antes de incorporarse al famoso show de TV Azteca, por lo que su talento es indiscutible y sigue estando entre los favorito para llevarse el primer lugar del reality.

SEGUIR LEYENDO:

Memo Ríos "lo mejor de 'Quiero Cantar'"; el público de "VLA" ya tiene a su favorito para ganar

¡Hay tiro! Querido juez de "Quiero Cantar" se le va con TODO al productor Jorge Romano: "encárguese de sus estudiantes"

Curvy Zelma, ¿la más odiada de "Quiero Cantar"? Compañeros VOTAN para que deje el reality