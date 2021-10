Curvy Zelma, ¿la más odiada de "Quiero Cantar"? Compañeros VOTAN para que deje el reality

Fuerte enfrentamiento se dio la mañana de este jueves durante la transmisión de "Quiero Cantar" luego que se diera a conocer que Curvy Zelma fue nominada por sus compañeros de reality para ser una de las sentenciadas para salir del famoso reality de TV Azteca este viernes.

Esta noticia no sentó bien a la popular conductora, ya que ha demostrado poner todo su empeño en cada presentación y no consideró justa esta decisión. Esta nominación, que la sitúa de nuevo en la cuerda floja, llevó al público de "Venga la Alegría" a suponer que la joven participante se convirtió esta semana en la más odiada del show de talentos.

Pero ¿cuál fue el motivo por el que la nominaron? La mayoría de los participantes de "Quiero Cantar" aseguró que la elegían a ella debido a que se ha convertido en una de las participantes más fuertes, por lo que consideraron que de seguir en el reality representaría una fuerte competencia para ellos en su lucha por llegar a la final.

"Me duele que lo hagan", declaró Curvy

Una vez que se le dio a conocer esta decisión, Curvy Zelma aseguró que fue una puñalada por la espalda, sin embargo, pondrá todo su empeño y energía mañana durante su participación: "Se siente gacho la verdad, independientemente si sea mala o buena (como participante) soy una mujer de una pieza", declaró segura de sí misma.

Además refirió que aunque no sabe si llegará a la final sí le dolió que la nominaran. "Traeré todos estos kilos mañana para cantar; me duele que lo hagan pero ni modo. No sabemos si llego a la final, porque esto es una puñalada por la espalda", aseguró Curvy durante la transmisión de este jueves.

Entre los compañeros que la nominaron como sentenciada se encuentran "El Capi" Pérez, quien declaró que lo hacía "por estrategia", Rafa Ayala, Los Destrampados y Olga. Llamó la atención que nadie nominó a "El Capi". Finalmente, los conceptos musicales nominados para este viernes 22 de octubre fueron, además de Curvy Zelma; Rafa Ayala, OlgaMariana, William Valdés, Los Destrampados y Miguel Ángel.

