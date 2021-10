Memo Ríos "lo mejor de 'Quiero Cantar'"; el público de "VLA" ya tiene a su favorito para ganar

No hay duda que Memo Ríos se ha convertido en una de las mayores sorpresas que ha traído "Quiero Cantar" al demostrar ante el público de "Venga la Alegría" ser poseedor de un gran talento, quizá para muchos desconocido, pero que ahora resulta evidente con cada participación suya, lo que le ha valido ser considerado ya como el favorito de los espectadores para no solo llegar a la gran final, sino también para declararse ganador.

El comediante de 75 años no ha dejado de demostrar en ningún momento que es todo un cantante de rock, algo que él mismo había declarado mucho antes de incorporarse al famoso reality de TV Azteca; “Para las nuevas generaciones, las viejas y las de en medio, quiero decirles que siempre he sido cantante de rock and roll desde antes de ser comediante", declaró en agosto pasado Memo Ríos.

El famoso comediante también compartió que la vida le regaló dos "medios talentos y los utilizo. Soy ambivalente. Muchos creen que el rock sólo es un chispazo en mi vida; la verdad es que es la mitad de mi personalidad”, haría declarado Memo un mes antes de lanzar su nuevo disco, "Aplausos al Rock", conformado por 14 temas. La vida misma a laque él hace referencia lo llevó a vivir una nueva experiencia y con ello regresó a las pantallas después de un largo tiempo.

Memo Ríos, un maestro en "Quiero Cantar"

Fue en septiembre pasado cuando el comediante de 75 años se integró al show de talentos "Quiero Cantar", desde donde se ha ganado a pulso, y con cada presentación, el cariño y la admiración del público del reality, el cual ha caído rendido a sus pies. El talento de Memo Ríos es indiscutible y ya es considerado el favorito para llevarse el primer lugar del show.

Así lo dejó de claro el público de "Venga la Alegría", quienes en redes sociales se volcaron para apoyar y elogiar la interpretación que Memo Ríos realizó este martes: "Lo mejor de quiero cantar hasta ahora," "Es un maestro," "Simplemente sensacional, felicidades", "Aplausos, aplausos" y "Aplausos para Memo Ríos que sigue triunfando en el escenario de "Quiero Cantar", fueron solo algunos de los mensajes que los internautas compartieron en las redes sociales de "Venga laAlegría".

Si bien Memo Ríos podría ser un digno finalista de "Quiero Cantar", el reality también cuenta con otros grandes talentos que cada semana están dando lo mejor en el escenario para permanecer y convencer al público y a los jueces; entre ellos otro gran comediante, Carlos Eduardo Rico, también destacan por su voz y talento Miguel Ángel, Rafa Ayala y "El Capi" Pérez.

