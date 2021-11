Luis Miguel la serie o Maradona Sueño Bendito ¿Cuál te gustó más?

En cada episodio en Después de la Función es posible escuchar las mejores recomendaciones de series y películas que surgen en las distintas plataformas o cines, sin embargo, nuestros queridos conductores siempre traen sobre la mesa, anécdotas, opiniones, y críticas. En esta ocasión nos hablan de las series, Luis Miguel y Sueño Bendito inspirada en Maradona, pero también explican un término curioso que ha surgido entre el gremio de críticos de cine y es nada más y nada menos que EL MARIACHAZO, pero ¿Qué es el mariachazo?

Quizás esta película, ganó en ese momento por algo que Gonzalo denominó “quedabienismo”, en otras palabras, intentar quedar bien con alguien sin saber por qué. Lamentablemente, llega a suceder que no siempre la película que se considera como ganadora recibe premios, como lo ocurrido en el Festival de Cine de Morelia, donde incluso se premió una película que, en voz de los expertos, la crítica y la prensa “estaba espantosa”

Ahora que ya sabemos que es el mariachazo, tendremos un punto de referencia cuando se hable de películas que se premiaron y no existe justificación concreta de tal acto. Cuántos de nosotros no hemos presenciado algo así, ¿feo? Sí, sin duda, porque el objetivo de los Festivales es reconocer lo mejor del año.

Pero pasemos este trago amargo, y vayamos con una serie que está causando sensación entre el público y fans, así es, Luis Miguel la serie, que llega a su final y que, de acuerdo a Oscar Uriel, los guionistas ya habían perdido el piso, por ello celebró que no tenga una temporada más:

Incluir esos aspectos tan complejos, es necesario tener mucha habilidad como guionistas y como director:

“Obviamente no les salió, amigos, es horrible lo que sucede, ¿por qué?, siento que la estructura de los libretos de la tercera y última temporada es bastante deficiente, el final y último episodio resultó anticlimático por donde lo veas, no invitaba a la reflexión, lo único que creo que vale la pena en esta última temporada, es Diego Boneta, está fantástico, se siente que está jugando más, la manera en que interpreta ´La Vikina´, hay grandes aspectos para pensar que Diego Boneta es un gran actor” Aseguró Oscar

Todos notaron que Diego Boneta fue un actor que logró brillar y sobresalir dentro de la serie de #Netflix y, se le aplaude la buena interpretación de un personaje que fue y es hasta el momento muy polémico e interesante.

Oscar Uriel afirmó que la serie “Sueño Bendito” que se encuentra disponible en #AmazonPrime lo cautivó y le gustó mucho, ya que lograron destacar a una figura que con mucha pasión hacia el deporte logra sobrellevar su situación de pobreza.

Para Gonzalo fue destacable la estructura de Sueño Bendito y mencionó algunas escenas que le parecieron muy bien logradas:

“Algunas partes del diseño de producción me saltaban un poco, pero me gustó mucho la estructura a la que le sumaría que Maradona es de estas figuras que hemos visto tantas veces, que te guste el futbol o no, este momento de entrevista cuando es niño, las entrevistas en los vestidores, el salto de una entrevista real a la ficción, está muy bien logrado”