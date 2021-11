La Casa de Papel: Así han sido las trágicas muertes de algunos integrantes de la banda de atracadores más famosa

Sin duda alguna, La Casa de Papel se ha convertido en una de las series más exitosas a nivel mundial, y aunque los personajes centrales de esta historia no son el mejor ejemplo para la sociedad, se han sabido ganar el cariño del público que temporada a temporada sorprenden con sus hazañas de atracadores.

A lo largo de cinco temporadas, El Profesor, personaje interpretado por Álvaro Morte y su grupo de amigos que se esconden debajo de un mono rojo y careta de Dalí han intentado asaltar las instituciones bancarias más importantes de España, sin embargo, durante este proceso han tenido algunas bajas importantes.

¡Alto! Si acaso no has visto alguna de las 5 temporadas de La Casa de Papel te advertimos que a continuación podrás encontrarte con algunos spoilers por lo que será tu responsabilidad seguir leyendo o no. Una vez advertidos, seguimos con la información pues te contaremos sobre las muertes de los integrantes de la banda de El Profesor que han conmocionado a los seguidores de esta exitosa serie.

Y es que lo que al principio sonaba como el plan perfecto, al momento de efectuarlo, los integrantes de la banda de atracadores liderados por El Profesor no pensaron en las muertes de algunos de sus compañeros.

Moscú (Paco Tous)

Moscú fue reclutado por El Profesor pos sus habilidades como minero y cerrajero, él junto con su hijo Denver (Jaime Lorente) formaron parte del plan maestro para asaltar La casa de moneda, pero algo salió diferente a sus planes, y al regreso de Tokio, Moscú recibió un disparo que terminaría con su vida.

Berlín (Pedro Alonso)

El equipo de El profesor aún no se recuperaba de la muerte de Moscú, cuando otra baja para los atracadores se presentó a punto de concretar su plan maestro, pues cuando estaban a punto de salir victoriosos con los millones de Euros, Berlín fue abatido por la policía, esto luego que él diera su vida por la de sus compañeros quienes en ese momento escapaban con el motín.

Pese a que Berlín murió desde la primera temporada, hemos podido ver a lo largo de las 5 ediciones al personaje interpretado por Pedro Alonso.

Oslo (Roberto García)

La muerte de Oslo fue una de las más desgarradoras pues, el personaje que interpretó Roberto García estaba agonizando cuando su primo “Helsinki” decidió terminar con su sufrimiento y lo mató asfixiándolo con una almohada.

Nairobi (Alba Flores)

Seguimos con las muertes desgarradoras, y sin duda alguna la de “Nairobi” fue una de ellas pues este personaje fue uno de los más queridos en esta serie, la atracadora fue reclutada por “El Profesor” debido a que era una experta falsificadora de billetes.

Nairobi murió en la cuarta temporada y no solo dejó desolados a sus amigos atracadores sino a los seguidores de esta serie quienes al igual que los demás integrantes de la banda piden venganza ante el cruel asesinato de la mujer que hizo famoso el grito “que comience el matriarcado”.

Y es que el Jefe de Seguridad, Gandía, fue el responsable de acabar con la vida de Nairobi cuando le disparó en la cabeza a sangre fría.

Tokio (Úrsula Corberó)

Nadie esperaba que la protagonista de la serie, se uniera a los cuatro caídos, en la primera parte de la quinta temporada, al igual que Berlín, Tokio da la vida por sus compañeros y decide inmolarse.

Al no ver salida luego de un feroz ataque en contra de sus enemigos y al estar muy lesionada luego de recibir varios tiros, Tokio se despide de sus amigos y de su gran amor “Río” a quien le dice que siempre es bueno “iniciar el primer día de tu nueva vida”, por lo que la sensual atracadora decide detonar una bomba que traía en el pecho y así acabar con Gandía y sus secuaces.

