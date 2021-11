Héctor Parra relata con impotencia cómo son sus días en prisión

El actor Héctor Parra, quien tenía la esperanza de salir libre, relató con impotencia que sus días en prisión son difíciles, a pesar de que puede conversar con su familia.

Relató que la semana pasada había recibido la noticia de que podría quedar en libertad, pero declaró, desde el Reclusorio Oriente, que no fue sorpresivo que se le negara dejar la cárcel, porque "sabemos cómo se están moviendo las cosas".

Parra, quien fue acusado de haber abusado sexualmente de su hija Alexa, lleva más de cinco meses en prisión, luego de que fue vinculado a proceso "como dijo el juez, pero la realidad es que estoy preso como tal y vivo preso como tal y se me trata como preso".

A través de una entrevista para Venga la Alegría, el actor dijo que ha sido muy difícil para él y su familia, porque "pasan las semanas y pasan las semanas... hay días que lo sobrellevas mejor. Hay días que hablo con Dany, eso me levanta muchísimo y en las mañanas sólo espero que anochezca y en la noche sólo espero que amanezca".

Luego de haber cumplido recientemente 60 años, Parra dijo que se siente molesto y frustrado de que lleve su proceso en prisión, porque, señaló, es una injusticia y una falsedad.

"Es muy difícil porque no está preso tu cuerpo, también, también tus emociones, tus sentimientos, el coraje, la impotencia. El pensar que tu propia sangre te traiciona. Todas son mentiras, y seguiremos hasta las últimas consecuencias y venga lo que venga porque, insisto, nuestra única arma y la más fuerte, es la verdad, pero no va a durar mucho porque nunca jamás la mentira se va a lograr tapar y oscurecer a la verdad. Mi inocencia al 100 por ciento es lo que me mantiene. Nadie me va a tirar y menos con semejantes bajezas, semejantes mentiras y tanta porquería que se está haciendo", reveló.