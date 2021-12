Maradona vivió en la casa de Alfredo Ríos “El Komander”; aquí la historia VIDEO

A través de su canal de YouTube alterno a la música, Alfredo Ríos “El Komander” cuenta parte de su vida y algunas anécdotas que le interesan a todos sus fans y algunos otros famosos con los que se rodea.

“El diario del El Komander”, es un proyecto que el artista emprendió con el objetivo de mantener a sus fans cerca después de la llegada de la pandemia mundial por Covid 19.

En uno de los episodios el artista confiesa que uno de sus vecinos fue Diego Armando Maradona, el futbolista argentino que vivió por algún tiempo en Culiacán cuando formó parte de la dirección técnica de Los Dorados, el equipo del lugar.

En el inició el intérprete de música regional mexicana manifiesta que está muy orgulloso que un ídolo de talla mundial haya habitado una de sus propiedades y que el video que comparte es con todo el respeto hacia sus fans y familiares.

La casa fue construida para que la habitara Alfredo Ríos con su familia, pero debido a que sus hijos fueron creciendo el inmueble ya les quedaba chico y decidieron mudarse.

“En una reunión de amigos, un cuete que tengo que se dedica a rentar casas me dijo que necesitaba una para un futbolista muy famoso, una casa con las características de la tuya de la que ya no usas”, confesó y mencionó que todavía no sabía que se trataba de Maradona la persona que ocuparía la residencia.

Especificó que ellos armaron el contrato y que la casa se encuentra muy cerca del estadio, que durante la estadía de Maradona en su casa nunca reveló su ubicación y que ahora lo hace pues el objetivo de su vlog es platicar de las cosas extraordinarias que pasan en su vida.

¿Cómo es la casa?

Es un inmueble de lujo con una sala, cocina y comedor muy amplios, en el segundo piso hay varia recamaras, una de ellas la principal que era utilizada por el astro argentino.

“Me tocó ver unos cuatros que tenía, sus cosas personales, la cama como la había dejado el señor, había cuatros con fotografías de él, del Che Guevara, iba a juntar algunas cosas para mandárselas”, dijo el Komander al contar como recibió la casa, además especificó que nunca cruzó palabra con el deportista

