Dorados dedica emotivo mensaje a Maradona: “Así te recordaremos siempre, Jefe”

Dorados de Sinaloa recordó a Diego Armando Maradona a un año de su muerte, y compartieron imágenes del periodo en la que el club estuvo bajo el mando del argentino.

“Así te recordaremos siempre, Jefe. Con esa pasión por el futbol y el amor a tus muchachos”, compartieron en redes sociales. Mientras que la liga de ascenso también lo recordó e hizo referencia a que siempre fue un entrenador que estaba dando instrucciones, celebraba los goles y que siempre tenía una sonrisa.

Es septiembre del 2018. El equipo sinaloense hace oficial su llegada de argentino como entrenador y ese movimiento bastó para que la atención se centrara en cada uno de los movimientos del argentino . La revolución fue tal que su paso quedó documentado en una serie de siete capítulos de Netflix.

La llegada de Maradona hizo que en Sinaloa se le prestara atención al futbol, en una región donde el deporte principal es el beisbol, pero no solo logró eso, también transformó a la franquicia.

“Vine a dejarle mi corazón. Si la gente está con nosotros, más lo que yo le pueda inyectar a los jugadores anímicamente, va a ser bravo ganarnos”, indicó en su primera conferencia de prensa. Dorados disputó dos finales consecutivas: Apertura 2018 y Clausura 2019, pero ambas las perdió contra Club Atlético de San Luis y no puedo competir por el ascenso a primera división.

En su momento, El Pelusa, como también se le conocía al astro argentino, mencionó que los Dorados de Sinaloa encontró gente a su medida. Fue el penúltimo equipo que dirigió, fueron seis equipos en los que se desempeñó como director técnico.

“Yo soy bueno y quiero mejorar el fútbol, para el bien de la gente […] pero yo no soy perfecto, nadie es perfecto, a veces me encuentro con cosas que no manejo, pero en el fútbol no le tengo miedo a nada”, indicó el argentino.

La aventura de Diego en tierras sinaloenses concluyó en septiembre del 2019, porque se sometió a dos operaciones (hombro y rodilla)

