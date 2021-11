A un año sin Diego Armando Maradona, se recuerda su zurda inmortal

Ha pasado apenas un año desde que Diego Armando Maradona apagó su luz para siempre, y después de varias crisis de salud, su cuerpo y su espíritu no aguantaron más.

Su status de gran ídolo permanece. Ahora, con su muerte, el pueblo argentino ha entrado en el debate si puede ser elevado al grado de santo o una persona cercana a ello.

La escritora argentina, Gabriela Saidón, que recientemente sacó un libro titulado SuperDios en honor al ex astro del Napoli, decidió entrar en la discusión, viendo los homenajes e incluso, los altares que se han hecho en recuerdo del Diez.

“Él ya fue canonizado popularmente en vida en México, durante el mundial del 1986, en el Estadio Azteca, en el primer gol ante los ingleses con la famosa Mano de Dios. Para muchos fue una expresión simbólica. Ahí empezó todo eso y fue llevado a todas las páginas. Algo parecido a lo de Nápoles o incluso en Boca (Juniors)”, precisó.

Saidón considera que Argentina es un país muy santificador con ciertos personajes: “Este es un pueblo muy católico y fabricamos muchas divinidades, sobre todo con lo originario. Él tiene lo de la villa, lo del potrero, al igual que su familia, de origen italiano pero humilde”.

Cree que su imagen está más cerca de un superhéroe que de una divinidad, “pero todavía está en el proceso de santificación. Acá los murales son una especie de altares, donde se hacen, la gente rinde tributo. Y eso lo endiosa aún más. No está lejos el día en que se le pidan milagros”.

Su paso a la divinidad contrasta con los hechos que rodean su muerte y la sensación de que fue algo que se pudo evitar.

En mayo, la justicia argentina imputó a siete personas que se ocupaban de la salud del ex jugador, entre ellas al médico de cabecera, Leopoldo Luque, bajo el cargo de homicidio simple con dolo eventual. El pedido popular sobre este tema es que haya justicia.

“Siempre estuvo abandonado desde el punto de vista médico, mal atendido, con personas sin capacidad para responder a una urgencia. Viviendo en una casa sin condiciones. Debió seguir internado después de la operación que le hicieron”, afirmó el periodista deportivo de la cadena TN, Pablo Gravellone.

“Maradona murió sólo, abandonado y deprimido. Si en algún momento los familiares se han unido, es para exigir culpables”, agregó.

Sergio Chairito, otro periodista de la televisora, afirmó que Diego no era un paciente fácil de manejar: “No se quiso internar, ni quería estar cerca de los médicos, no hacía caso. Lo más triste es que no se pudo despedir de su familia ese día”.

A DETALLE

9, meses fue Diego Maradona entrenador de los Dorados de Sinaloa

13, meses duró como DT de Gimnasia Y Esgrima

2, años estuvo al frente de la Selección de Argentina

El astro argentino recibió diversos homenajes esta semana en Uruguay en el marco de las finales de la Copa Libertadores femenil y varonil, y la Sudamericana.

No se prevé que haya actos oficiales en Argentina para conmemorar el aniversario de la muerte de Diego Maradona ni de parte del gobierno ni de la familia.

Diego Maradona Junior y Jana Maradona deben someterse a pruebas ADN para poder participar en el proceso de la herencia que dejó su padre.

Pablo Gravellone consideró a Diego Maradona entre las cinco personas más importantes en la historia de Argentina a lado de Lionel Messi, el papa Francisco, el expresidente Juan Domingo Perón y su esposa Evita.

MAAZ