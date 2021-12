Caso Octavio Ocaña: Nerea Godínez revela cómo vive el duelo y padre de "Benito" manda fuerte mensaje; detalles 30 de noviembre

La muerte de Octavio Ocaña continúa levantando controversia a más de un mes de haber perdido la vida después de protagonizar una persecución con elementos de la policía del Estado de México. De acuerdo con el reporte emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la muerte fue ocasionada por un disparo accidental.

Desde que se difundió la muerte del actor, cientos de reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, a tal grado que a un mes de este suceso sigue siendo tendencia ya que, sin duda, se trata de un acontecimiento que cimbró a la población mexicana.

Prometida revela cómo supera el luto

Nerea Godínez, prometida del actor, se ha mostrado activa en redes sociales desde el deceso de Ocaña. Sin embargo, esta acción ha sido mal vista por un sector de los seguidores del actor, quienes afirman que lo hace para alcanzar la fama. En días recientes se rumoró que la joven habría iniciado un nuevo romance y rompió relaciones con la familia de Octavio, cosa que fue desmentida.

La joven decidió colocar un video en su perfil de Instagram en el que reveló cómo ha sido este mes desde la muerte de su prometido. En la reveladora plática, Nerea señaló que ha sufrido de ansiedad ya que todos los rincones de su casa le recuerdan a su novio, por lo que procura realizar otras actividades para distraerse.

"Le diría que me enseñe a seguir sin él a vivir una vida sin él. Ahorita hay muchos lugares que nos gustaba frecuentas y ahorita no quiero ni pasar por ahí, la verdad es que me hablaba un amigo nuestro de Jalisco y me decía: 'vente con mi esposa y te distraes un rato' y le dije que no porque Jalisco, para mí, es él, entonces no sé si algún día regrese, la verdad", expresó la joven en el video que ha sido viralizado.

Padre de Octavio manda mensaje a su nuera

Por otra parte, el propio padre del actor, Octavio Pérez, también abordó el tema de los ataques que ha sufrido su nuera en redes sociales, así como las acusaciones sin fundamento que la ligan con la muerte de "Benito Rivers". El señor mandó un mensaje a la joven para que no se enganche con lo que se dice en redes sociales.

SEGUIR LEYENDO:

Caso Octavio Ocaña: se cumple un mes de su muerte y familia revela nuevos detalles de investigación; detalles 29 de noviembre

Octavio Ocaña: Nerea Godínez responde si el actor le dejó millonaria herencia a su hijo

Octavio Ocaña: A un mes de su muerte, familia asegura que nuevo dictamen desmiente versión de que se disparó