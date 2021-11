BTS participará en una nueva película que se estrena en diciembre, se trata de Sing 2

¿Cuántas películas tiene BTS? El grupo surcoreano ya debutó en la pantalla grande gracias a sus documentales musicales que ha proyectado a nivel mundial. Hace poco debutaron en el MCU gracias a la canción "Friends" que aparece en "Eternals".

Esta no es la primera vez que están cerca de las franquicias más populares del cine. Uno de los actores de "The Falcon and The Winter Soldier" aseguró que hizo una referencia a Bangtan, pero la escena fue eliminada.



Aunque no han debutado como actores, su música ha llegado hasta el séptimo arte. Primero lo hicieron con "Film Out", producida por Jungkook, la banda sonora de la película japonesa "Signal".

Para "Eternals", Jimin y V hicieron historia con "Friends", canción que fue elegida como parte del OST, la canción aparece en una de las escenas y sus nombres están en los créditos. Ahora, se suma una nueva película en la que participará BTS.

BTS aparecerá en Sing 2

De acuerdo con los primeros informes, se reveló la lista de artistas que formarán parte del soundtrack de "Sing 2", la secuela de la película animada.

¿Cuándo se estrenará? La cinta se lanzará el 22 de diciembre y BTS participará con una de sus canciones, aún no se revela cuál, pero podría ser "Butter" o "Dynamite", sus éxitos en inglés.

Sing 2 sigue la vida de Buster, un koala que debe estrenar un nuevo show musical para el Crystal Tower Theatre. Sin embargo, las audiciones no van nada bien y Jimmy Crystal, un lobo magnate, amenaza con echarlos si no cumplen con su exigencia. Para salvarse, aseguran que conseguirán a la leyenda del rock Clay Calloway, quien se retiró hace mucho tiempo y decidió aislarse.

En redes sociales, ARMY compartió mensajes de apoyo para los idols, quien poco a poco se posicionan en la industria de Hollywood. Se espera que en algún momento tengan la oportunidad de aparecer en una película como sí mismos. Quien ya cumplió su sueño en el cine fue Jin, quien conquistó a su actor favorito por esta razón.

