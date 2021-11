Adriana Ríos es la nueva cara femenina del regional mexicano: VIDEO

Aunque el regional mexicano es un género liderado por hombres, existen exponentes femeninas que hacen que la voz de las mujeres siga imponiendo, para continuar esa lucha llega Adriana Ríos, una joven de 27 años que se está convirtiendo en la nueva cara de la industria grupera junto al sello de AfinArte Music.

En entrevista con El Heraldo de México, la estrella originaria de Tijuana, Baja California contó que desde hace unos días se encuentra en promoción de su nuevo disco que lleva por nombre “Contundente”, material integrado por 10 temas, seis de ellos son de su total autoría.

“En ese álbum todas las canciones son mías, algunas las escribí con otras personas, pero todo el disco es de mi puño y letra, en este disco viene un sencillo que se llama ‘La que sigue de mi’ que es el promocional del álbum, pero hay un muchas canciones que están muy buenas”, platicó,

“Contundente” es un disco con toques de mariachi y norteño, con canciones especialmente dirigidas al público femenino. Adriana mencionó que hay un motivo especial por el que decidió ofrecer a las mujeres letras para cantar desde ese mismo punto de vista.

“Me gusta mucho abordar obviamente el tema femenino porque me ha tocado mucho lo que dicen del regional mexicano en donde hay cantantes que cantan muy chido, pero agarran tema que los escriben hombres y un hombre no se puede poner en los zapatos de una mujer, siento que el hecho de que yo escriba mis propias canciones me ha llevado a conectar con el público”, describió.

Sus experiencias en el escenario

Adriana Ríos recientemente fue convocada para formar parte de los eventos del tour “Cabrones y vagos” gira que realizan El Fantasma y Los Dos Carnales, mencionó que ha sido una experiencia muy fantástica, llena de sentimientos y placeres por lo que le gustaría trabajar con ellos en algo más formal como un dueto.

“Me gustaría trabajar con artistas de mi disquera ya sea con El Fantasma o Los Dos Carnales, hace poco me habló Fantasma para ver si quería cantar en Monterrey y me habían dicho que era una plaza complicada, pero gracias a Dios me fue muy bien, luego me habló para cantar en Morelia y de ahí me hablaron para abril el show en el Auditorio Telmex en Guadalajara”, mencionó.

Otra de las cosas que manifestó es que le gustaría unir su voz a la de la cantante mexicana Ana Bárbara, ya que recientemente coincidió con ella en un panel de compositoras en la Semana de la Música Latina de los Billboard. “Es una mujer muy decente y preparada, me gustaría mucho crear algo con ella”.

El estilo de Adriana Ríos es totalmente diferente a lo que el público está acostumbrado cuando escuchan hablar de artistas gruperos y de regional mexicana, no es una cantante “fresa”, pero si le gusta vestir a la moda, salir de la rutina y de lo que ya está establecido.

“Me gusta mucho usar otro tipo de vestimenta, cosas modernas, casi no uso sombrero”, especificó la artista que también puntualizó en que toda la gente debería escuchar su proyecto, pues aporta algo diferente a lo que se ha venido escuchando durante varios años en ese género.

Seguir leyendo:

"Los Dos Carnales": Cumplieron el sueño y cantaron "El Envidioso" con el propio Chavo del 8 | VIDEO

La vez que "El Fantasma" compró una camioneta en una borrachera; así fue el momento | VIDEO