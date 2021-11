Fans de ‘Capi’ Pérez arrementen contra a Bárbara de Regil después de su aparición en “La Resolana”

‘Capi’ Pérez es uno de los comediantes más seguidores en la actualidad en México, esto en gran medida por sus múltiples personajes, pero también por ser de los pocos que hoy en día se mantiene con una comedia sin groserías, como lo demanda la televisión; pero en esta ocasión, todo parece indicar que los fans protestaron por la invitada a “La Resolana”.

El pasado domingo, el comediante invitó a Bárbara de Regil a su programa, esto a pesar de saber que en sus últimas apariciones no ha tenido una gran respuesta, ya que cada día hay más personas que odian a la influencer fitness. En esta ocasión no fue la excepción, ya que los seguidores del nacido en Aguascalientes habrían confirmado su molestia al verla en la TV.

La actriz que se diera a conocer por “Rosario Tijeras” actualmente cuenta con muchos “haters”, esto debido a su proteína y por su forma de ser en redes sociales donde además de subir algunas rutinas de ejercicios da consejos de alimentación, mismos que en ocasiones ella misma no cumple.

Arremeten contra Bárbara

Los fans de ‘Capi’ y de “La Resolana” no dudaron en atacar la publicación en Instagram donde se muestra que la actriz fue la invitada de la noche, el problema para los productores y el comediante fue que muchos de los comentarios indicaban que prefirieron cambiarle o apagarle a verla en el programa.

“Mejor invita a otra persona”, “Apagamos la tele cuando salió”, “No entiendo porque invitan a una persona que no aporta nada a la sociedad, dejen de darle fama a gente que no la merece”, “Que bueno que no lo vi”, “Decepcionante mi capi”, son algunos de los cerca de 250 comentarios que recibió la publicación en la cuenta oficial de “La Resolana”.

A pesar de no ser del agrado de la gente a la invitada, la publicación en Instagram alcanzó los 23 mil 710 likes y como ya se mencionó, cerca de 250 comentarios. En la publicación se pueden ver tres fotos donde aparece el ‘Capi’ con una bata roja y a Bárbara con un top y unos shorts de ejercicio. Las imágenes iban acompañadas del siguiente mensaje: “¿Qué les pareció nuestra Navidad Fit-nees con @barbaraderegil? Listos para ponernos en forma”.

