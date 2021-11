"Cállate y ayuda": Gala Montes arremete de nuevo contra Bárbara de Regil ¿Ya reemplazó a Nala? | VIDEO

Luego de discutir en redes sociales por la muerte de Nala, mascota de Bárbara de Regil, la artista, Gala Montes sigue manifestando su descontento contra la protagonista de "Rosario Tijeras".

Una vez más, a su llegada a la entrega Micrófonos de Oro, Gala puso en duda la capacidad de Bárbara de Regil para cuidar a un ser vivo, como los fue su mascota, luego de que esta falleciera por envenenamiento en el jardín de su casa.

Agregó que la también actriz de cine mexicano ya tiene una nueva mascota, ante las declaraciones que había dicho que un perro no era un mueble.

“Yo no estoy buscando hacerme famosa, en primera, si quisiera colgarme de alguien no lo haría de Bárbara de Regil, y como ella dijo, un perro no es un mueble, entonces creo que si un perro no fuera un mueble, pues no vas y lo cambias, y ella ya tiene un perro nuevo, ¿no sé si sabían?, no lo ha subido, pero ya lo tiene", afirmó