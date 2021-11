Dramas protagonizados por Han So Hee, la actriz juvenil más popular del 2021

¿Quién es Han Soo Hee? La joven actriz es una de las idols más populares del 2021 y ha protagonizado algunos de los doramas más vistos del año.

La joven de 27 años trabaja para la agencia U-ATTO Entertainment y debutó como actriz en 2017. Apenas este año consiguió sus primeros papeles principales, llamando la atención de las fans.

Una de sus incursiones en el K-Pop fue con el video musical de "Tell Me What To Do" del grupo SHINee. Su gran oportunidad llegó con Nevertheless en Netflix y ya se confirmó su participación en un nuevo dorama de romance llamado "Soundtrack #1" para el 2022.

Doramas de Han So Hee para conocerla mejor

The world of married

Drama que sigue la vida de Ji Sun Woo, una mujer médica que está casada con Lee Tae Oh, también tienen un hijo. Aunque parecen ser la familia perfecta y tenerlo todo, en realidad su pareja y otros en los que confiaba terminan por traicionarla.

Su esposo sueña con ser un director de cine, pero termina involucrado en una relación peligrosa. Han Soo Hee interpreta a uno de los personajes secundarios.

"Money Flower"

Drama coreano que sigue la vida de un grupo de personas codiciosas. Kang Pil Joo es un hombre que creció en un orfanato, pero ahora es el director del equipo legal de una corporación. Es inteligente y un gran empleado, por lo que despierta celos en los demás.

Por otro lado está Na Mo Hyun es una mujer activista por el medio ambiente, es profesora de una escuela y es buena escuchando. Ella ha estado enamorada de alguien y cree que es obra del destino.

Nevertheless

Dorama de Netflix y uno de los más vistos del 2021, es protagonizado por Song Kang. La trama gira en torno a Nabi, una joven que sufre el engaño de su novio, por lo que decide no creer en el amor y alejarse de los chicos. Sin embargo, todo cambia al conocer a un estudiante de primer año que resulta ser un rompecorazones. Sin poder evitarlo, ambos comienzan una especie de relación abierta.