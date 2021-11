Chayanne: ¿A qué se dedica Isadora Figueroa?, hija menor del cantante

Isadora Sofía Figueroa, hija menor del cantante Chayanne, decidió seguir los pasos de su padre y a principios del presente año se lanzó como cantante.

El tema que dio a conocer en marzo del 2021, lo compuso durante la pandemia en una visita que realizó a Puerto Rico y lleva por nombre “Playa del Caribe”, tema que estrenó durante un evento de que llamó Frost Music Fest ’21.

Previo a dicha presentación compartió imágenes en su cuenta de Instagram en las que indicó: “Ya pronto”. Isadora nació el 11 de diciembre del 2000, en Miami, Estados Unidos

La joven de 20 años ha demostrado que heredó el gusto y talento de su papá, pero también se ha desempeñado como modelo, al igual que su mamá Marilisa Maronesse, exreina de belleza de Venezuela.

La chica de 20 años ha mostrado su talento al compartir videos en redes sociales, por ejemplo, se le puede ver cantando No Hay Nadie Mas (Sebastián Yatra), Espacio Sideral (Jesse & Joy), Let It Be (The Beatles), en algunas ocasiones también se le puede observar tocado en piano.

También compartió un pedazo de una canción que empezó a escribir en agosto y la que dijo que aún no tenía título. “Parece ser que la pasta si funcionó como inspiración. Aquí tienen un pedacito de algo que apenas empecé a escribir ayer a las 11:30 pm después de cenar. ¡Espero que les guste!”

Dicha composición surgió tras un viaje que realizó a Italia, en compañía de su hermano Lorenzo Valentino y Lele Pons. Por lo que precio a dicha publicación había comentado en la misma red social en la que mencionaba: “Buscando la musa (próxima canción se llama pasta…)”.

