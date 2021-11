Facundo ¿cansado de ser famoso?; estos es lo que más le molesta de ser muy conocido

A lo largo de su carrera, Facundo se ha consolidad como uno de los conductores más reconocidos de la televisión mexicana. A pesar de ser una figura famosa, reconoció que existen cosas negativas dentro del espectáculo, aunque cuenta con muchos años de trayectoria los reflectores siempre será un tema complicado.

Durante una transmisión emitida en su cuenta de Instagram, el conductor respondió algunas preguntas que le enviaron sus seguidores. De entre todos los cuestionamientos, hubo uno que necesitó la sinceridad del conductor de TV Azteca: "¿Te molesta ser una celebridad?".

¿Qué hay de malo en ser una celebridad

En su respuesta, Facundo indicó que una de las ventajas de ser reconocido es el cariño que siente al encontrarse con sus seguidores en la calle. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas y el ser una figura pública conlleva ciertas circunstancias que no son completamente de su agrado.

"Ser famoso tiene sus ventajas, como que te pare un policía y sea de: 'ah, perdón, no vi que era usted', pero tiene unas cosas de h*eva, como tomarse fotos(...)además de que no sé sonreír y mandar saludos es lo peor que me puede pasar", señaló durante un encuentro con sus seguidores.

Responde a sus seguidores

También se dio tiempo de contestar más preguntas como el cambio de televisora tras permanecer por más de 10 años en Televisa. El Facundo señaló que TV Azteca no le ofreció dinero para salir de San Ángel, ya que primero estuvo en Fox y después se incorporó a la televisora del Ajusco.

Al mismo tiempo también señaló cómo es la relación que llevan sus hijos con su actual novia. El conductor indicó que todo fluye de manera favorable y que a veces son ellos los que se llevan mejor con su pareja que el propio el exconductor de Toma Libre.

SEGUIR LEYENDO:

Mia Khalifa está en la CDMX para ir al Flow Fest; así ha sido su visita | VIDEO

¿PELEA? en Exatlón México: Rojos y azules explotarán previo a Duelo de Eliminación | VIDEO

Exatlón México: Zudikey Rodríguez, ¿destapa problemas en equipo ROJO?; cuenta la verdad